Zwei holen Titel im Mixed-Paar und Einzel

Alt Stahnsdorf/Beeskow (MOZ) Die Doppel- und Einzelmeisterschaften des Kreises Oder-Spree wurden in dieser Saison im Storkower Ortsteil Alt Stahnsdorf und in Beeskow ausgetragen. Das hatte einen besonderen Grund, denn auf den beiden Bahnen sollen die Regionalmeisterschaften des Landes Brandenburg am 5.März (Paar, Alt Stahnsdorf) sowie am 18./19.März (Einzel, Beeskow) ausgetragen werden.