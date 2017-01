NSU-Prozess: SachverstÃ¤ndiger setzt ZschÃ¤pe-Beurteilung fort

artikel-ansicht/dg/0/

München (DPA) Nach Wochen mit zahlreichen juristischen Finten steht im NSU-Prozess das psychiatrische Gutachten über Beate Zschäpe auf der Tagesordnung. Der Sachverständige Henning Saß hatte bereits am Dienstag mit seinem Bericht über die Persönlichkeit der Hauptangeklagten begonnen, am Mittwoch (10.30 Uhr) will er ihn zu Ende führen. Saß ist vom Oberlandesgericht München beauftragt worden, Zschäpes Schuldfähigkeit und Gefährlichkeit zu beurteilen. Es wird erwartet, dass er sich am Mittwoch auch zum Thema Sicherungsverwahrung äußert.