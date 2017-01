Baufreiheit fÃ¼r neue BrÃ¼cke

artikel-ansicht/dg/0/

Bei der jüngsten Sitzung des Hauptausschuss stand das Thema auf der Tagesordnung des nichtöffentlichen Teils. Zu beschließen gab es allerdings nichts. "Ich habe die Ausschussmitglieder informiert, dass wir im Ergebnis der Ausschreibung unter 20000 Euro liegen, ich also den Auftrag vergeben werde", sagte Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) auf Nachfrage.

Auch wenn die Abrissarbeiten voraussichtlich schon im Februar vonstatten gehen sollen, wie schnell das weitere Brückenbauvorhaben voranschreiten kann, ist derzeit unklar. "Der Zeitplan gestaltet sich schwierig", so Philipp. Die Kommune stehe derzeit in Verhandlungen mit der Deutschen Bahn, die überdies einem Grundstücksverkauf noch zustimmen muss. "Von dieser Seite gibt es noch kein abschließendes Okay. Aber erst dann können wir in die eigentliche Planung einsteigen. Das Grundstück ist für das Projekt zwingend erforderlich", betonte der Bürgermeister.

Bereits Nägel mit Köpfen gemacht hat die Stadt indes bei dem Teil des Feldbäckerei-Areals, wo nun die Abrissarbeiten beginnen können. Am Wochenende wurden dort bereits Bäume gefällt, jedoch nicht von der Stadt oder einem beauftragten Abrissunternehmen, wie Bauamtsleiter Dr.Ralf Lunkenheimer sagte. "Das läuft über private Selbstwerbung". Dies sei für die Kommune kostengünstiger, als das ganze selbst abzuholzen.