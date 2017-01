Litauen verabschiedet neue nationale Sicherheitsstrategie

artikel-ansicht/dg/0/

An erster Stelle aufgelistet wird dabei eine "konventionelle militärische Bedrohung", die für Litauen nicht mehr nur theoretisch bestehe. Sie ergebe sich aus Russlands Bereitschaft und Willen, militärische Gewalt zur Durchsetzung seiner Ziele anzuwenden, heißt dem Blatt zufolge in der Strategie.

Litauen grenzt an die russische Exklave Kaliningrad und sorgt sich angesichts des andauernden Konflikts in der Ukraine um die eigene Sicherheit. Im Zuge der verstärkten Nato-Präsenz in Osteuropa wird die Bundeswehr dort in diesem Jahr ein Nato-Bataillon anführen.