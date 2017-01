JÃ¼rgen Peter erhÃ¤lt silberne Ehrennadel

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Dieser Abend war einfach perfekt für Jürgen Peter. Der Vorsitzende des Oranienburger FC Eintracht bejubelte am Sonnabend nach elf Jahren wieder einen Erfolg der eigenen Mannschaft beim Oberhavel Hallenmasters. Und so ganz nebenbei wurde auch ihm eine Ehre zuteil. Denn Sekunden vor den entscheidenden K.o.-Spielen bei diesem Turnier zeichnete Matthias Senger, Geschäftsführer des Kreissportbundes Oberhavel, Jürgen Peter mit der Ehrennadel in Silber des Landessportbundes Brandenburg aus. "Die Nadel bekommt er für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit und seine Verdienste für den Sport", sagt Senger. "Jürgen Peter ist seit 2004 Vorsitzender des Vereins und hat eine ganze Menge bewegt, ich denke da unter anderem an den Bau des Kunstrasenplatzes oder die tolle Entwicklung des Masters. Den Antrag für diese Auszeichnung haben wir deshalb sehr gerne bewilligt. Jürgen Peter wusste im Vorfeld von nichts und hat sich sehr darüber gefreut."