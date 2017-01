artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der Spatz bleibt in der jährlichen Zählaktion des Naturschutzbundes (Nabu) der am häufigsten beobachtete Wintervogel Berlins. Auf die Plätze kommen Kohlmeise und Amsel, wie der Landesverband am Mittwoch mitteilte. Insgesamt hätten sich rund 2500 Berliner beteiligt. Sie zählten am Wochenende des 6. bis 8. Januar demnach insgesamt mehr als 58 000 Vögel von 89 Arten in Gärten und Parks - nach Nabu-Angaben in jeglicher Hinsicht Rekordwerte.