SanierungsplÃ¤ne trotz Loch in der Gemeindekasse

Von Ute Bürger erhofft sich der Sachsendorfer nicht nur Auskunft darüber, ob die Gemeinde tatsächlich fast 150 000 Euro Personalkosten für Mitarbeiter der Dolgeliner Grundschule und der beiden Kitas in Trägerschaft der Gemeinde zahlen muss. Er möchte auch Anregungen, was die Gemeindevertreter tun können, um den hohen Verlust aus dem Unterhalt der drei Gemeindehäuser in Sachsendorf, Libbenichen und Neu Mahlisch zu minimieren. Laut Plan, der nach den Zahlen aus dem Vorjahr erstellt wurde, wird ein Minus von fast 45 000 Euro erwartet.

Als Uwe Andreas die kostenfreie Nutzung durch Vereine infrage stellte, berührte er eine "Heilige Kuh". Die Kritik, dass das Amt das Sachsendorfer Bürgerhaus für Seniorenveranstaltungen kostenfrei nutze, teilten die meisten Abgeordneten indes.

Vehementen Widerstand gab es gegen die geplanten weiteren Unterstützungszahlungen an die Wohnungsbaugesellschaft Seelow-Land (Sewoba). Deren Geschäftsführer lehne sich zurück, weil die Stützungszahlungen dummerweise per Vertrag für den Bedarfsfall geregelt worden seien, kritisierte unter anderem Libbenichens Ortsvorsteher Reiner Schumann. Sein Dolgeliner Amtsbruder Michael Pfeiffer meinte: Wenn es nicht anders gehe, müsse die Gesellschaft halt in die Insolvenz geführt werden. Bürgermeister Helmut Franz will das Thema bei der nächsten Bürgermeisterberatung ansprechen.

Fest steht in jedem Fall: Lindendorfs Haushalt wird auch in diesem Jahr nicht auszugleichen sein. Bislang fehlen unterm Strich rund 230 000 Euro. Die Gemeinde ist in der Haushaltssicherung und würde vom Landkreis keine Kreditgenehmigung erhalten. Für ihre großen Investitionsvorhaben sind die Lindendorfer auf die Bewilligung von Fördermitteln angewiesen.

Auf dem Investitionsplan für dieses Jahr stehen unter anderem der Gehweg- und Leuchtenbau an der Sachsendorfer Ortsdurchfahrt und der Um- und Ausbau des alten Heizhauses an der Dolgeliner Schule zur Mensa und fürs Horchtraining. Für ein seit Jahren verfolgtes Vorhaben gaben die Gemeindevertreter am Dienstag grünes Licht: für die Dacherneuerung der Kita "Freche Früchtchen" in Libbenichen. Auch dafür soll Fördergeld eingeworben werden.