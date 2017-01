Seelow ist Spitze bei Kita-Auslastung

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Die Kreisstadt will als Schul- und Kita-Standort noch attraktiver werden. Das Ziel hat Bürgermeister Jörg Schröder beim Neujahrsempfang am Montag verkündet. Deshalb soll auch in diesem Jahr weiter in die Infrastruktur investiert werden. Vorgesehen sind unter anderem die Gestaltung des Schulhofes der Grundschule und des Hort-Umfeldes sowie der Dachausbau der Oberschule.