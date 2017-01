Erste EntwÃ¼rfe des Bahnhofs prÃ¤sentiert

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Das alte Bahnhofsgebäude in Bad Freienwalde soll künftig Reisende und Einheimische anlocken. Erste Entwürfe für den Umbau des Gebäudes und die Nutzung der einzelnen Bereiche stellte Olaf Beckert, Architekt aus Prenzlau, beim jüngst stattgefundenen Bauausschuss in Bad Freienwalde vor. Geplant sei, dort ein 32 Quadratmeter großes Lesecafé für Reisende oder Einwohner einzurichten sowie eine 72 Quadratmeter große Fahrrad-Werkstatt, die später vom VFBQ geleitet wird. Diese könne auch dafür genutzt werden, um dort Ersatzteile für Fahrräder zu verkaufen. Die Werkstatt richte sich vor allem an vorbeiradelnde Radtouristen. "Wichtig ist, dass die Eingangshalle selbst so bleibt", erklärte der Architekt. Für das Obergeschoss sei zudem geplant, dort eine Herberge mit 26 Bettenplätzen zu errichten. Daran angeschlossen werden soll eine Küche, wo sich die Besucher selbst etwas zu essen machen könnten. Ein Bereich von 55 Quadratmeter wird nach den Plänen des Architekten für betriebstechnische Anlagen der Bahn zur Verfügung stehen.