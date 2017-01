Abgeordnete kritisieren Internetseite

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Mit der Auflistung leerstehender Gewerbeflächen auf der städtischen Homepage haben sich die Mitglieder des Wriezener Ausschusses für Gewerbe, Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Landwirtschaft und Tourismus (Gosult) unzufrieden gezeigt. In ihrer jüngsten Sitzung stimmten sie deshalb dafür, einen fraktionsübergreifenden Änderungsantrag an die Stadt zu stellen. So soll auf der Seite etwa ein Button aufgeführt werden, der auf die leerstehenden Gewerberäume und -flächen verlinkt. "Dabei sollen, wenn Interesse besteht, auch private Anbieter mit einbezogen werden. Über angegebene Kontaktdaten kann der Interessent sich dann konkreter informieren", teilt Ausschussvorsitzende Jutta Werbelow mit.

Zudem wünschen sich die Mitglieder einen Bericht über die Entwicklung des Gewerbes in Wriezen. Weiterhin sollen die Aufgabenbereiche des Klimaschutzmanagers näher beleuchtet werden.

In den Ortsteilen, in denen der Ausschuss bislang noch nicht zu Gast war, wollen die Mitglieder eine Besichtigung mit dem Schwerpunkt Ordnung und Sicherheit vornehmen. Dazu gehöre auch der Besuch ansässiger Firma, so Werbelow. Eingeladen werden soll zudem der neu gewählte Vorstand des Vereins "Sicher Leben in Wriezen". Geplant ist weiterhin ein Bericht der Polizei zur Kriminalitätsstatistik.

Eine Einschätzung der Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe wird darüber hinaus anvisiert und soll im Austausch mit den Landwirten organisiert werden. Weiterhin soll es um Grünanlagen und Baumpflanzungen in Wriezen sowie um den Stand der Feuerwehr-Gerätehäuser gehen.

Der Arbeitsplan soll in der Februarsitzung endgültig beschlossen werden.