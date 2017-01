Anderthalb Stunden bis zum Endbahnhof

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Ab Januar 1867 fuhren zwischen Eberswalde und Wriezen erstmals Eisenbahnen. Der Güter- und Personenverkehr auf der Strecke nahm so sehr an Fahrt auf, dass die Gleisanlagen schon kurze Zeit später erweitert werden mussten.

Eine der letzten ihrer Art: Eine historische Dampflokomotive f├Ąhrt 1989 w├Ąhrend einer Sonderfahrt in den Bahnhof in Bad Freienwalde ein. Acht Jahre zuvor, im August 1981, wurde die letzte Dampflok au├čer Dienst gestellt. © Joachim Rau

Anderthalb Stunden trennten Wriezen und Eberswalde - mit dem Zug. Wer sich vor 150 Jahren an einem der Bahnhöfe in einem Eisenbahnwagon niederließ, an dem zogen kurze Zeit später nicht nur Niederfinow, Falkenberg, Bad Freienwalde und Altranft, sondern auch die Zeit vorbei. Immerhin dauerte die Fahrt mit der Postkutsche doppelt so lange. Für die Menschen entlang der Strecke, vor allem aber für Fabrikanten und Handeltreibende, bedeutete die neue Eisenbahnverbindung einen enormen Wandel ihres Alltags.

Heute rauschen die Züge der Niederbarnimer Eisenbahn-Linie (NEB) RB 60 in 37 Minuten von Eberswalde nach Wriezen. Einmal stündlich halten die weiß-blau-gelben Züge an den Bahnhöfen entlang der Strecke, bringen Pendler nach Berlin und Schüler in ihre Klassen.

Die Zugverbindung, die heute nicht mehr wegzudenken ist, geht auf die Initiative eines Wriezeners zurück. "Bürgermeister Carl Albert Mahler gründete 1858 das Oberbarnimer Eisenbahnkomitee, dessen Vorsitz der Wriezener Kaufmann Heinrich Leist innehatte", sagt Jürgen Krähnke. Der frühere Lokführer in Wriezen hat in Archiven, Büchern und im Internet recherchiert, um die Geschichte der Eisenbahnstrecke zu erzählen. Nachdem die Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft dem Bau und Betrieb der Zweigbahn von Eberswalde nach Wriezen zugestimmt hatte, machte sich das Komitee um Heinrich Leist daran, rund 70000 Taler einzuwerben. Die Kaufsumme für 472 Morgen Land, die für die 30 Kilometer lange Strecke erworben werden mussten, hatte der Kreis Oberbarnim aufzubringen.

"Am 15. Januar 1866 begannen die Bauarbeiten", berichtet Krähnke. Zu diesem Zeitpunkt waren Erdarbeiten und Brückenbauten schon in vollem Gang. Bereits zehn Monate später war die Bahnlinie errichtet - Arbeiter schufteten 14 Stunden an sieben Tagen der Woche an der Fertigstellung der Gleisanlagen und Bahnhöfe. Selbst Frauen und Kinder, weiß Krähnke, wurden im Bahnbau beschäftigt, der immer wieder Verletzungen und sogar Menschenleben kostete. Bevor die Strecke am 1. Januar 1867 eröffnet und offiziell in Betrieb genommen wurde, fanden seit Mitte Dezember 1866 Probefahrten statt.

Jürgen Krähnke, der ein Jahrhundert später zunächst mit Dampfloks, ab den Siebzigerjahren mit Dieselloks die Strecke befuhr, erlebte nicht den Aufstieg, sondern den Niedergang der einst bedeutenden Bahnlinie. "Mit der Wende brach ein Wirtschaftszweig nach dem anderen weg." Die einst vor allem für den Güterverkehr bedeutende Strecke, mit Gleisanschlüssen etwa zur ehemaligen Papierfabrik bei Falkenberg oder der Zuckerfabrik Altranft, wurde seit den Neunzigerjahren zurückgebaut.

In den Jahren nach der Eröffnung der Eisenbahnverbindung nahm die Entwicklung eine ganze andere Richtung. "Schon wenige Monate nach der Inbetriebnahme der Bahn wurde ein Antrag für die Erweiterung des Bahnhofs Wriezen gestellt", weiß Krähnke aus seinen Recherchen. Der Güter- und Reiseverkehr hatte so stark zugenommen, dass in Wriezen 1873 weitere Rangiergleise, eine zusätzliche Ladestraße und eine Wagenwäsche für Viehwagen errichtet wurden. Ein ähnliches Bild bot sich in Bad Freienwalde: Der Kur- und Badebetrieb zog Reisende in die Stadt und führte dazu, dass die Strecke nach Eberswalde ab 1892 zweigleisig ausgebaut wurde. Bereits 1877 war die Bahnstrecke bis zu ihrem heutigen Endpunkt nach Frankfurt (Oder) verlängert worden.

Eine Zäsur in der Geschichte der Eisenbahnverbindung bildet nicht nur der Zweite Weltkrieg, der zerstörte Bahnhöfe hinterließ und die Demontage von Gleisen nach sich zog. Auch der Deichbruch bei Reitwein und das Oderhochwasser 1947 bedeuteten für die Strecke einen Rückschlag.

Nachdem erst die Reichsbahn Eigentümer der Strecke war, seit 1994 die Deutsche Bahn, wechselte ab 2004 auch ihr Betreiber. Die Züge der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (ODEG) rollten unter der Bezeichnung OE60 auf den Schienen, bevor sie 2014 von den Zügen der NEB abgelöst wurden. Ihren Rekord erreichte die Fahrzeit von Eberswalde nach Wriezen übrigens 1914 - mit 23 Minuten.