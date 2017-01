Bahn: Projekt "Rad im Regio" erfolgreich

artikel-ansicht/dg/0/

Blockiert: In vollbesetzten ZĂŒgen bleibt oft kein Platz fĂŒr FahrrĂ€der in den dafĂŒr vorgesehenen Abteilen. © MZV/Klaus D. Grote

Zu dem Pilotprojekt in den Linien RE 2, RE 3, RE 4 und RE 5 gehören mehrere Maßnahmen, die eine Fahrradmitnahme in den Zügen erleichtern sollen. Dazu zählen insbesondere Waggons, in denen der untere Bereich der Doppelstockwagen komplett als Fahrradabteil ausgewiesen ist. Klappsitze befinden sich nur noch auf einer Seite. Die Länder hatten für die stark nachgefragten Zeiten generell Züge mit fünf Waggons bestellt. Einer der Wagen soll demnach immer über das große Fahrradabteil verfügen. Dort ist dann auch Platz für Tandems und Fahrräder mit Anhänger.

In den kleineren Fahrradabteilen wurden die Klappsitze während der Sommermonate auf einer Seite fixiert. Zum Teil wurden Sitze auch demontiert. Denn sind die Plätze erst von Reisenden belegt, bleibt dort zu wenig Fläche für Fahrräder.

Riesige Fahrradpiktogramme auf den Waggons sollen den Fahrgästen helfen, die großen Abteile zu finden. Dazu gibt es auf den größeren Bahnhöfen auch Markierungen am Bahnsteig. In den Eingängen der Wagen weisen zudem Piktogramme am Boden den Weg zu den Abteilen. Denn diese sind als solche nur nutzbar, wenn die dort angebrachten Klappsitze nicht von anderen Fahrgästen belegt sind. In Zügen mit hoher Auslastung kommt es jedoch immer wieder zu Konflikten zwischen Reisenden mit und solchen ohne Rad.

Der VBB teilt mit, dass sich die Fahrgäste oft nicht gleichmäßig im Zug verteilen würden. Tatsächlich wird es manchmal im vorderen Teil des Zuges eng, während weiter hinten Sitze frei bleiben. An sonnigen Sommerwochenenden wird es oft besonders eng, wenn viele Reisende zwischen Berlin und Ostsee unterwegs sind.

Nach Angaben des VBB nimmt die Fahrradmitnahme stetig zu. So stieg der Verkauf von Einzelfahrscheinen (Tarifzone Berlin ABC) für Fahrräder zwischen Oktober 2015 und September 2016 um 2,8 Prozent auf 233 000 Tickets. Bei Monatskarten gab es ein Plus von 6,9 Prozent, der Verkauf von Fahrrad-Tageskarten stieg sogar um 12,6 Prozent.

Der VBB weist darauf hin, dass inzwischen mehr als 250 Bahnhöfe über Fahrradverleihstationen verfügen. Nicht zu jedem Ausflug muss also das eigene Rad mitgenommen werden.

Mit dem im Mai gestarteten Pilotprojekt seien die Konflikte zwischen Fahrgästen mit und ohne Fahrrad reduziert worden, sagte VBB-Geschäftsführerin Susanne Henckel. Weil die Fahrradmitnahme immer beliebter werde, müssten neue Wege gefunden und veränderte Angebote ausprobiert werden. Die Bahn sprach von "wichtigen, auch technischen Erkenntnissen". Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub und der Fahrgastverband IGEB fordern nun den Ausbau des Angebots für Fahrgäste mit Zweirad auch auf anderen Strecken.