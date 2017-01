BlumenkÃ¼bel fÃ¼r den Staatsanwalt

artikel-ansicht/dg/0/

"Für die drei Tannenbäume, die wir vor Weihnachten aufgestellt haben, bekamen wir jetzt einen Bußgeldbescheid", ärgert sich Harry Weisshaut von der Firma Kistmacher. Genauer gesagt, waren es nicht erst die Weihnachtsbäume, die das städtische Ordnungsamt aktiv werden ließ. Schon die Sommerbepflanzung der Blumenkübel und die vors Geschäft gestellte Parkbank erregten Ärgernis. Nun hat die Stadtverwaltung generell nichts gegen solche schmückenden Elemente. Aber das hat seinen Preis.

Im konkreten Fall sind das je Kübel oder Bank pro Woche zwischen 1,50 und 2,50 Euro. Festgehalten ist das in der kompliziert klingenden "Satzung der Stadt Hennigsdorf über die Sondernutzung von öffentlichen Straßen und die Erhebung von Sondernutzungsgebühren." Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Firma auch noch einen Werbeaufsteller platzierte. Solch ein doppelseitiges Plakat kostet monatlich zwischen 20 und 36 Euro.

Harry Weisshaut beteuert, sich gegen keine Satzung stellen zu wollen. "Wir wollen nur etwas voranbringen. Mit Blumen und Bank sieht es doch freundlicher aus, als wenn alles kahl ist." Zudem würden diese direkt an der Hauswand stehen und niemanden behindern.

Das Recht dazu hat er auch. Doch um die Gebühren kommt er dennoch nicht herum. Stadtsprecherin Ilona Möser zeigt allerdings einen weiteren Weg auf: "Es kann auch ein Antrag auf Erlass der Gebühren gestellt werden." Die Satzung erlaubt zwar solche Ausnahmegenehmigungen. In der Satzung ist aber vermerkt, dass solche Ausnahmen "der Hauptverwaltungsbeamte nach pflichtgemäßen Ermessen zulassen kann". Für betroffene Geschäftsleute ist solche Formulierung alles andere als eindeutig, auch wenn Möser versichert: "Wir betrachten alle Anträge gleich."

Da die Druckerei erst vor einiger Zeit von Berlin nach Hennigsdorf zog, mag der Inhaber die hiesige Satzung nicht gekannt haben. Vom Vermieter, der seit Jahren in Hennigsdorf agierenden Vermögensbetreuungsgesellschaft VUBG kann das allerdings nicht behauptet werden. Deren Verwalter Frank Martin weiß, dass schon einige Geschäftsnachbarn solche Bescheide erhielten. Im vorliegenden Fall fotografierte eine Mitarbeiterin des Ordnungsamts am 10. Oktober vorigen Jahres einen Blumenkübel, zwei Bänke und einen zweiseitigen Werbeaufsteller. Da der amtliche Bescheid an die VUBG adressiert war, so berichtete Martin, legte er Widerspruch ein. Nachdem dieser vom Rathaus abgelehnt worden war, flatterte ihm am 5. Dezember ein Bußgeldbescheid über 178,05 Euro ins Haus. Auch dagegen legte Martin Einspruch ein. Die Antwort kam am 6. Januar: "Trotz Ihres Einspruchs kann der Bußgeldbescheid nicht zurückgenommen werden. Die Akte wird an die Staatsanwaltschaft Neuruppin abgegeben."

Staatsanwälte, die sich mit Blumenkübeln und Ruhebänken beschäftigen müssen? Das sei ein ganz normaler Vorgang, versichert die Rathaussprecherin. Wie auch bei den Knöllchen fürs falsche Parken werde der Vorgang nach abgelehntem Widerspruch abgegeben: "Dann entscheidet ein Dritter."