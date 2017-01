Fehlstart in die Haushaltsberatungen

artikel-ansicht/dg/0/

Kämmerin Corinna Schubert hatte eingangs lediglich noch einmal einen Überblick zum Haushalt und die Ziele (schwarze Null ab 2018) gegeben. Anders als in den Vorjahren warf sie diesmal jedoch keine Powerpoint-Folien an die Wand, um einzelne Posten in den Bereichen Soziales, Bildung oder Sport darzustellen. Die Stadtverordneten reagierten irritiert. "Ich gebe zu, ich hatte eine andere Erwartungshaltung", erklärte Thomas Wenzke (CDU). Gleicher Meinung war sein Fraktionskollege Enrico Jurisch. In den Fachgremien müsse es für die Stadtverwaltung darum gehen, "bei den Stadtverordneten um Zustimmung für den Haushalt zu werben". Angelika Schneider (Fraktion Grüne/Pirat/BI Stadtentwicklung) fand, die Verwaltung stehe in der Verantwortung, dem Ausschuss die Knackpunkte im Haushalt aufzuzeigen und gemeinsam zu erörtern. "Wir haben alle noch einen Beruf."

Der Sozialbeigeordnete Jens-Marcel Ulrich (SPD) verteidigte die Kämmerin und verwies auf die Dezembersitzung der Stadtverordnetenversammlung. Damals hatten Corinna Schubert und Oberbürgermeister Martin Wilke den Haushalt eingebracht und umfänglich vorgestellt. Niemand brauche sich vor dem weit mehr als 1000 Seiten starken Papier zu fürchten, so Ulrich. Für die Lektüre entscheidend seien vor allem das Haushaltssicherungskonzept und der Vorbericht zum Haushaltsplan - beides hat einen deutlich geringenen Umfang als der detaillierte Produktkatalog. "Damit haben sie eine solide Grundlage in der Hand."

Irritiert war auch der Ausschussvorsitzende Tilo Winkler (SPD). Allerdings mehr darüber, dass die erste Lesung ohne inhaltliche Fragen zu Ende ging. Er nahm die Stadtverordneten in die Pflicht, sich intensiv mit den Dokumenten zu befassen: "Ich möchte an uns appellieren. Wir haben die Unterlagen lang genug vorliegen und uns eigentlich vorgenommen, den Haushalt diesmal zügiger zu beschließen."

Eine Präsentation soll den Ausschussmitgliedern nun dennoch nachgereicht werden.