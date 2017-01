Klinik-Standort stÃ¶ÃŸt auf Kritik

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Gut 30 Einwohner des Ortsteils Jenseits des Sees haben sich am Dienstagabend über die Neubaupläne für die Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg informieren lassen und ihre Position dazu deutlich gemacht. "Wir sind für die Klinik, aber gegen den Standort", schickte Günter Ahrens voraus, der mit Jörg Pieritz die Veranstaltung mit der Bürgermeisterin und Verantwortlichen des Baubereichs organisiert hatte. Die Anwohner fühlten sich mit den vorliegenden Unterlagen, die den Stadtverordneten am 26. Januar zur Entscheidung vorliegen, "nicht ganz vertreten".

artikel-ansicht/dg/0/1/1545628/

Zentraler Kritikpunkt ist, dass die Zufahrt entgegen ersten Ideen nicht mehr vom Turmgestell erfolgen soll, sondern über den Amselweg. Entsprechende Vermerke finden sich auch im Grundstückskaufvertrag. Anlieger plädieren für einen 50-Meter-Waldstreifen zwischen Klinik und Siedlung und Zufahrt über das Turmgestell.

Das sei offiziell nur Wanderweg, der Amselweg aber öffentlich gewidmete Straße, so Antje Schwarz aus dem Fachbereich Stadtplanung. Weiter gebe die Landesentwicklungsplanung vor, Bebauung an vorhandene Siedlungsbereiche anzuschließen. Überdies habe das Umweltministerium in Potsdam signalisiert, dass es für die Variante mit dem Turmgestell keine Zustimmung geben werde.

Monika Mann zweifelte dies nach Kontakt mit einem Ministeriumssprecher an. Die Aussage sei nur mündlich getroffen worden, reagierte die Verwaltungsseite. Bis zur Stadtverordnetenversammlung hoffe man, ein Protokoll oder einen anderen Beleg vorlegen zu können.

Baufachbereichsleiterin Birgit Bärmann machte deutlich, dass man ganz am Anfang des Verfahrens stehe. Das werde etwa anderthalb Jahre dauern und biete mehrmals Möglichkeiten für Bürger, Hinweise und Kritik einzubringen. Zum Beispiel am 21. Februar um 18.30 Uhr in der Stadtverwaltung. Die Stellungnahmen werden im Verfahren ebenso abgewogen wie Hinweise von Behörden. Sie ließ erkennen, dass der jetzige Vorschlag Favorit der Verwaltung ist und den Intentionen des Finanziers des Vorhabens entspricht. Schließlich ist die Stadt froh, dass es jemanden gibt, der das in Ostdeutschland einzigartige Projekt realisieren will.

Die Zahl der Autostellplätze stehe noch nicht fest, sagte sie, auch deren Lage. Beispielsweise würden zur Lärmproblematik noch Gutachten erstellt. Bürgermeisterin Elke Stadeler versuchte, Befürchtungen zu zerstreuen. Es werde zwar durch die Klinik mehr Bewegung geben als mit Wald gegenüber, allerdings nicht vergleichbar mit einem Krankenhaus. Patienten und Angehörige verbrächten die meiste Zeit auf dem Gelände mit Therapien und wollten ihre Ruhe. Und endlich bessere Bedingungen als bei Bernau.