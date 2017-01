Geschichtenlieder und Tanzmusik

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1545629/

Zum Auftakt zur "Open Stage" im Kontaktcafé des Mikado spielt am 26. Januar ab 20 Uhr die junge Fürstenwalder Band "Hopp". Das Trio (Violine, Gitarre, Dudelsack) spielt deutsche Volksmusik aus dem 18. Jahrhundert, französische Tanzmusik, Mazurka und Polka, aber auch Eigenkompositionen.

Für das besondere Konzert zieht das Festival am 27. Januar für einen Abend in das Theater des Lachens. "Zum Beispiel Nilpferde" heißt das gemeinsame Programm von Scarlett O' und Jörg Kokott, die in ihren Liedern mal sanft, mal rau, mal bitterböse schwarzhumorig und dann wieder heiter von verschiedenen Frauen erzählen.

Der Sonnabend findet dann wieder komplett im Mikado statt. Bereits ab 15 Uhr wird im Saal zu einem Tanz-Workshop eingeladen. Unter dem Motto "Geigenrabatz und Tanzvergnügen" erfahren die Teilnehmer, das europäischer Folktanz nichts mit schunkeln und Musikantenstadl zu tun hat. Im Kontaktcafé kommen ab Uhr alle Nichttänzer auf ihre Kosten: Ab 20.45 Uhr spielt der Puppenspieler und Liedermacher André Streine Geschichtenlieder aus eigener Feder. Im Saal stehen die Zeichen weiter auf Tanz. Den Anfang machen die Geigerinnen Vivien Zeller und Ursula Suchanik mit wunderschönen Balladen, zotigen Liedern und Tanzmusik. Beginn ist um 19.30 Uhr. Ab 21.30 Uhr kann zur traditionellen Musik von Thomas Strauch und René Pütsch als Familie Gerstenberg weiter getanzt werden.

Karten sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich. Einzelkarten kosten 15 Euro, ermäßigt 10 Euro, für Studenten 7 Euro. Für den Tanznachmittag werden 8 Euro, ermäßigt 5 Euro fällig. Der Festivalpass ist für 25 Euro zu haben.

ww.folkfluss.de