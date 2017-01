Abschied von einem beliebten Kita-Erzieher

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Großer Bahnhof für Herbert Brauer: Am Mittwoch verabschiedeten Amtsdirektor Frank Stege und alle Leiterinnen der Kindertagesstätten des Amtes den langjährigen Erzieher. Seit 1. September 2013 arbeitete Brauer auf seinen persönlichen Wunsch hin in allen Kindertagesstätten des Amtes Gransee und Gemeinden als sogenannter Springer. Davor war er schon seit Mai 2008 Kindern und Eltern in der Kita "Henriettes Schneckenhäuschen" in Menz als sehr musikalisch und künstlerisch geprägter Erzieher bekannt und sehr beliebt.