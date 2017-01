Zehn Jahre Engagement

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit zehn Jahren setzt sich die Bürgerinitiative Lennépark für den Erhalt und die Verschönerung des größten Frankfurter Bürgerparks ein. Veranstaltungs-Höhepunkt wird in diesem Jahr die traditionelle Kleine Parknacht am 26. August sein.

Noch hat der Winter den Lennépark fest im Griff, da laufen schon die Vorbereitungen für wärmere Tage. Das auch noch mit einem Jubiläum: Die Bürgerinitiative Lennépark wird zehn Jahre alt. "Dieses Durchhaltevermögen ist schon etwas Besonderes", sagt Markus Derling als Vertreter der Stadt. Am Dienstag wurden die Jahresvereinbarung für das Aktions- und Spendenjahr zwischen Bürgerinitiative und Stadt unterschrieben. Sonja Gudlowski, die gute Seele des Parks, gab gleichzeitig einige Ausblicke auf das diesjährige Veranstaltungsprogramm.

Der traditionelle Frühjahrsputz am 26. April wird den Park aus dem Winterschlaf befördern. Drei Tag später, am 29. April, gibt es die Auftaktveranstaltung für das zehnte Spendenjahr am Schöpferdenkmal. Gleichzeitig werden fünf neue Parkbänke im Nordbereich eingeweiht. Neben dem Lauf "Rotar-Run-Lennémeile" am 18. Mai und weiteren geführten Spaziergängen etwa am 20. Mai wird die Kleine Parknacht am 26. August wieder zum Höhepunkt der diesjährigen Veranstaltungsreihe. Unter dem Motto "Frankfurter Sterntaler" solle es wirklich Sterne regnen, gibt Sonja Gudlowski einen kleinen Ausblick. "Die Vorbereitungen für die kleine Parknacht laufen schon jetzt auf Hochtouren", so die engagierte Frankfurterin.

Das Spendengeld dieses Jahres soll für einen neuen Schwarznussbaum ausgegeben werden. Außerdem soll die Fontäne im Schwanenteich des Parks wieder mit alter Kraft das Wasser in die Höhe schießen. Viele Frankfurter werden sich noch an das kraftvolle Wasserspiel erinnern. Das soll nach der Sanierung wieder so sein. Insgesamt wurden in den letzten Jahren dank Spendengeld 80 000 Euro in den Park investiert. Der Baumbestand wurde erneuert und auch viele neue Bänke aufgestellt. "Wir hätten durch die Stadt zwar den damaligen Zustand halten können", sagt Markus Derling. "Die Qualität, die der Park heute hat, hätten wir aber nicht erreicht. Durch die gute Öffentlichkeitsarbeit hat die Bürgerinitiative bei den Frankfurtern ein Bewusstsein für den Park geschaffen", lobt der Baudezernent.

In der Tat macht es wieder Spaß, durch den Lennépark zu spazieren. Insbesondere beim Ordnungsamt, das das Alkoholverbot durchgesetzt hat, bedankt sich Sonja Gudlowski. "Unsere Aufgabe ist es auch, die Sachen zu erhalten", erklärt sie.

"Dass wir mal in das zehnte Jahr der Bürgerinitiative gehen, hätte ich ehrlich gesagt in den Anfangsjahren nicht gedacht", schaut Sonja Gudlowski zurück. "Hauptsächlich haben wir das den vielen Bürgern der Stadt zu verdanken, die durch Hilfe und Spenden mithelfen den Park aufzuwerten." Noch immer ist für sie das Projekt des ersten Jahres, die Aufwertung rund um das Schöpferdenkmals mit neuen Bänken und Bäumen, einer der Meilensteine. Aber auch das neue Entenhaus und die Bänke um den Schwanenteich sollten nicht vergessen werden, findet sie. Auch die Stadt hat sich, trotz klammer Finanzlage, außerordentlich engagiert. "Alles hat seine Zeit", sagt sie. "Wenn uns die Bürger nicht mehr unterstützen würden, dann hätten wir unser Ziel bis zu diesem Punkt erreicht. Ich hoffe aber natürlich, dass es die Bürgerinitiative und die Unterstützung der Frankfurter noch lange gibt."