Startschuss fÃ¼r regionale Aussteller

Seit fast 20 Jahren gehört die Grüne Woche zu Wolfgang Schalows Leben. Der Marxdorfer, der viele Jahre das Restaurant Schecherts Hof im Dorf betrieben hatte, wird mit dem Brandenburger Fisch Kochclub vertreten sein. "Torsten Neufert vom Anglerheim Lebus, Mathias Schirmer und Ronny Zippan vom Fischhandel fischundmeer in Frankfurt sind dabei - alles auch Mitglieder im Oder Culinarium", erklärt Schalow. Am Freitag, von 10 bis 14 Uhr, kochen sie im Studio von pro agro. "Welcher unser Fisch des Jahres wird, ist eine Überraschung und wird nicht verraten", sagt der Rentner. Er habe den Fisch, der vor Ort zubereitet wird, mit seinem Team ausgewählt - sie beteiligen sich nicht an der bundesweiten Ernennung. "Wir schauen, welcher Fisch für Brandenburg eine Relevanz hat." Minister Jörg Vogelsänger werde ebenfalls vorbeischauen und ein wenig "mitköcheln", erklärt der Marxdorfer. Nur an diesem Tag werden die Mitglieder des Oder Culinariums auf der Grünen Woche kochen. Wolfgang Schalow wird allerdings noch an anderen Tagen vor Ort sein. "Diese Messe ist immer eine gute Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen und zu pflegen."

Zur Grünen Woche werden unter anderem auch Bauer Ulf Leimann - Kaninchenzüchter aus Wriezen, der Ziegenhof Zollbrücke, der Straußenhof aus Neufriedland und auch der Bauernhof Korn aus Neugaul kommen und sich vorstellen. Zudem präsentieren sich die Restaurants "Zur goldenen Kartoffel" aus Prötzel und "Zur alten Bäckerei" aus Altreetz.

Das ist auch einer der Gründe, weshalb sich Henrik Wendorff, Präsident des Landersbauernverbands, jedes Jahr auf die Grüne Woche freut. Der Verband wird ebenfalls mit einem Stand vertreten sein. "Die eigene Präsentation mit einem Stand geht nicht nur an die Substanz, sondern auch ins Geld. Deshalb konnten sich Unternehmen beim Landesbauernverband bewerben, um an unserem Stand dabei zu sein", erzählt Wendorff. Zwei sind aus Märkisch-Oderland. Am kommenden Sonnabend und am Sonntag wird die Produktivgenossenschaft Dannenberg sich mit ihrer Milchtankstelle und Rindfleischproduktion vorstellen. Am folgenden Sonntag, dem 29. Januar, folgt als zweiter Betrieb des Landkreises die Agrargenossenschaft Höhe aus Steinbeck. "Jeden Tag stellt sich ein anderes Unternehmen an unserem Stand vor", sagt Henrik Wendorff. Wichtig ist dem Landwirt aber auch, dass nicht nur die tollen neuen Produkte im Vordergrund stehen, sondern das die Besucher auch nicht vergessen, dass es vielen Betrieben wirtschaftlich nicht sehr gut geht. "Ich bin da zweigeteilt - einerseits freue ich mich, andererseits dürfen wir auch die Urproduktion nicht vergessen", erklärt der Präsident.

Bis zum 29. Januar ist die Grüne Woche täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Wer hinfahren möchte, kann sich über die Tourist-Information Seelow noch einen der wenigen Plätze sichern. "Aber eine Anmeldung ist erforderlich", sagt Angelika Voigt, Geschäftsführerin der Tourist-Information in Seelow. Auch sie wird dabei sein und Montag, Dienstag und Mittwoch die Reise-Region Oderbruch am Stand des Tourismusverbands Seenland Oder-Spree vertreten. Am kommenden Sonnabend startet der Bus um 7.30 Uhr vom Seelower Bahnhof. Inklusive Eintritt kostet das Ticket 34 Euro.

Anmeldungen für die Fahrt unter Tel. 03346 849808, Infos unter www.gruenewoche.de