Fred Feuerstein dirigiert den Karneval

artikel-ansicht/dg/0/

Gr├╝nheide (MOZ) Fred Feuerstein steht am Dirigenten-Pult, Mickey-Mouse zupft an einer Ur-Mandoline und Animal grinst über sein ganzes rotes Fellgesicht - die Kulissen für den Grünheider Karneval sind so gut wie fertig. "Sieht das nicht schön aus?!", ruft Martina Scholz stolz. Die 63-Jährige hat die Tafeln mit Mario Schmutzler gestaltet. Zwei bis dreimal in der Woche kommt sie dafür in die Begegnungsstätte auf dem Löcknitz-Campus. Jetzt sind nur noch Schönheitskorrekturen vorzunehmen. Im dunklen Raum prüft sie zum Beispiel mit der Taschenlampe, ob die Leuchtfarbe gut zur Geltung kommt, hier und da etwas mehr Glitter nötig ist.