Schulweg soll sicherer werden

Lindendorf/Dolgelin (MOZ) Die neue Busverkehrsgesellschaft habe die Situation an der Dolgeliner Grundschule kritisiert, teilte Lindendorfs Bürgermeister Helmut Franz bei der Beratung der Abgeordneten am Dienstagabend mit. Die dort auf der unbefestigten Fläche an der Turnhalle zahlreich parkenden Privat-Pkw stellten eine potenzielle Gefahr dar, monieren die Schulbusbetreiber und fordern Änderungen.