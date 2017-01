Luther in allen Facetten

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) 500 Jahre ist es nun her, dass Martin Luther seine 95 Thesen veröffentlicht hat. Seitdem ist viel passiert. Um an den Beginn der Reformation zu erinnern, wird es in diesem Jahr mehrere Veranstaltungen in der Oderbruchstadt geben.

"Alles Luther oder was?" So titelt die Gottesdienstserie der evangelischen Kirchengemeinde Wriezen in diesem Jahr. Eine moderne Überschrift, die in Gruppengesprächen entstanden ist, erzählt Wriezens Pfarrer Christian Moritz.

Die Termine für die Gottesdienste stehen bereits fest: am 12. Februar, am 7. Mai, am 17. September sowie am 19. November wird der Pfarrer in der Marienkirche am Markt je ab 17 Uhr über die Grundgedanken der Reformation berichten. "Allein die Gnade, allein der Glaube, allein Christus und allein die Schrift gehören zu den vier Säulen der Reformation", sagt Christian Moritz. Eine Vorbereitungsgruppe beschäftigt sich derzeit mit den Schriften Luthers und wird exemplarisch Beispiele für die Gebetsstunden heraussuchen.

Auch an der bundesweiten Andacht am Reformationstag, dem 31. Oktober, will sich die Gemeinde, dem historischen Jahr gleich, um 15.17 Uhr beteiligen. Inwiefern und an welchem Ort, darüber werde im Kirchenkreis gerade diskutiert, erklärt Moritz.

Mit Luther verbindet der Pfarrer vor allem einen mutigen Mann, der Impulse gesetzt hat. Auch wenn er die Trennung der Kirche bedauert. "Luther war eben ein Kind seiner Zeit", sagt Moritz. "Auf jeden Fall hat er Dinge angestoßen." Ob sich die katholische und die evangelische Kirche wieder annähern, dafür sei Geduld gefragt, so der Pfarrer. Immerhin habe der Papst im vergangenen Jahr die Kathedrale der alten schwedischen Bischofsstadt Lund besucht. Ein Schritt in eine gemeinsame Richtung, findet Christian Moritz.

Im Evangelischen Johanniter-Gymnasium haben die Vorbereitungen zum Reformationsjahr bereits im Dezember begonnen. Eine Schülergruppe wird sich an einer ausführlichen Ausstellung vom Brandenburgischen Landeshauptarchiv beteiligen. Gemeinsam mit Klaus Neitmann, dem Direktor des Landeshauptarchivs Potsdam, der auch regelmäßig dem Geschichtsunterricht am Gymnasium beiwohnt, leisten die Schüler einen wissenschaftlich erarbeiteten Teil zum Thema Reformation, erklärt Schulleiter Michael Tiedje. Unter anderem gehe es darum, wie sich der Johanniterorden von der katholischen zur evangelischen Kirche gewendet habe. Am vergangenen Mittwoch waren die Schüler in Prenzlau, um die Räumlichkeiten für die Ausstellung zu begutachten, erzählt Tiedje.

Ihren traditionellen Kirchentag hat die Schule in diesem Jahr auf den Freitag zwischen Christi Himmelfahrt und dem folgenden Wochenende gelegt, erklärt der Schulleiter. "Der Tag wird von den Schülern als Projekttag genutzt werden. Einige werden am Mittwoch zuvor zum Brandenburger Tor nach Berlin fahren", kündigt Tiedje an. Dort wollen sich Mitglieder und Vertreter vieler Kirchengemeinden treffen und Luther gemeinsam gedenken.

Einen Luther der ganz anderen Art wollen die Schüler des Gymnasiums in einem großen Mosaik schaffen. Bei der Idee von Religions- und Biologielehrer Wieland Röhricht soll jeder Schüler einen kleinen Teil zum Ganzen beitragen. Platz finden wird das Werk dann natürlich in den Räumlichkeiten der Schule.

Zudem wird das Gymnasium einen Schülerwettbewerb zum Reformationsjubiläum ausrichten, teilt Michael Tiedje mit. Im Zuge dieses Wettbewerbs sollen Mädchen und Jungen über eigene, aber auch scheinbar fremde Lebenswerte nachdenken und diese Gedanken in Bild, Collage, Skulptur, Comic, Theaterstück, Gedicht, Slam, Aufsatz, Facharbeit, Lied, Foto, Video oder Tanz festhalten. Unterstützt wird der Wettbewerb von Landesbildungsminister Günter Baaske. Die Abgabe der Beiträge soll bis zum 31. Mai in der Arbeitsstelle für Evangelische Kinder- und Jugendarbeit im Kirchenkreis Oderland-Spree, Domplatz 2 in Fürstenwalde-Spree, erfolgen.