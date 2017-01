GeflÃ¼chtete im PortrÃ¤t

artikel-ansicht/dg/0/

Biesenthal (MOZ) Eine außergewöhnliche Ausstellung wird am 29. Januar im Kulturbahnhof Biesenthal eröffnet. Sie zeigt unter dem Titel "f-l-ü-c-h-t-i-g" fotografische Porträts und Textdokumente von elf Geflüchteten aus Somalia, Nigeria, Syrien und Afghanistan, die im Barnim leben. Dabei geht es der Autorin Josie Rücker um die Annäherung von beiden Seiten. "Während ich bei den Somalis viel länger verweilte, lernte ich die syrischen Männer nur kurz kennen. Alle Begegnungen aber waren offen und von großer Intensität", sagt sie.

Die Schwarz-weiß-Bilder entstanden mit einer analogen Kamera aus den 1960er-Jahren. Die Filme entwickelte die gelernte Fotografin, die lange in München und Berlin arbeitete, selbst und sie vergrößerte auch in der eigenen Dunkelkammer. "So habe ich noch viel mehr Zeit mit den Porträtierten verbracht und es sind sehr eigenwillige Porträts entstanden."

Zur Ausstellungseröffnung am 29. Januar um 16 Uhr gibt es unter anderem ein Gespräch mit den syrischen Flüchtlingen und Live-Jazz-Musik von Mirjam und Jan (Querflöte und Gitarre).