Wenn die Jury entscheidet

F├╝rstenwalde/Sch├Âneiche (MOZ) Leya Hook hat in den vergangenen Tagen viel Geige geübt. "Meist kommt nach der Schule eine Stunde zusammen", schätzt die zwölfjährige Hangelsbergerin. Immerhin steht am Freitag ein wichtiges Vorspiel an: Leya Hook fährt zum Regionalausscheid von "Jugend musiziert" nach Eberswalde. Mit Isabella Goldammer wird sie der Jury als Streicher-Duo unter anderem Stücke von Boccherini und Telemann vorspielen. Aufgeregt sei sie noch nicht so sehr. "Voriges Jahr war's schlimmer", sagt Leya. Damals hatte es für sie nicht für die Teilnahme am Landeswettbewerb gereicht. Doch davon lässt sich die Siebtklässlerin nicht entmutigen.