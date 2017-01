Fragen zum Glauben

artikel-ansicht/dg/0/

Angerm├╝nde/Prenzlau (MOZ) Aufrecht steht Martin Luther vor der großen Marienkirche von Prenzlau. Die Stadt hat ihm bereits 1903 das Denkmal gesetzt. Es soll ein Nachguss der bekannten Statue in Worms sein. Der Reformator bestimmt überall in Deutschland das Jahr 2017 mit dem 500. Jahrestag des Thesenanschlags an der Schlosskirche zu Wittenberg.

Mit seinen existenziellen Fragen habe Martin Luther den Stein für eine epochale Umwälzung ins Rollen gebracht, sagt Holger Müller-Brandes. Er leitet das Projekt "Erwachsen glauben" im evangelischen Kirchenkreis Uckermark. "Seitdem haben Menschen nicht aufgehört, auch nach persönlichen Perspektiven im Glauben zu suchen."

Holger Müller-Brandes nutzt das Reformationsthema für seine neuen Glaubenskurse, die derzeit überall im Landkreis laufen. "Fragen an den Glauben" heißt die aktuelle Themenreihe, die am 1. Februar in Angermünde startet. Anhand von Luthers Biografie und den eigenen Erfahrungen der Teilnehmer - der Kurs ist offen für alle - will er christliche Impulse diskutieren und zum Gedankenaustausch anregen.

Warum außerhalb eines Gotteshauses? "Wir wollen ohne die Lithurgie ins Gespräch kommen", sagt Müller-Brandes. Eine Erfahrung aus den ersten Veranstaltungen. Also sucht er den offenen Kontakt zu den Leuten. Er selbst hat zwar theologischen Hintergrund, ist aber kein Pfarrer, sondern studierte Musiktheater-Regie. Seine Anstellung im Kirchenkreis ist auf eine zweijährige Projektzeit begrenzt.

Seine Erfahrungen in der Uckermark bewertet er als sehr positiv. Mindestens zehn Menschen erscheinen an den jeweils fünf Abenden eines laufenden Glaubenskurses. Bemerkenswert: Luther erscheint vielen Menschen von heute nicht sonderlich sympathisch. Vielleicht auch belehrend. "Aber niemand weiß genau, wie er wirklich war." Die alten Quellen seien immer die gleichen.

Um solche Diskussionen ranken sich die Gespräche an den Glaubensabenden. Auch um Ängste, Spontaneingebungen, um Vertrauen. "Menschen haben Sehnsucht und sie haben einen Kern, der nach Gutem strebt", sagt Holger Müller-Brandes. "Das wird in der heutigen Gesellschaft aber häufig missbraucht." Da müsse die Kirche gegen halten.

500 Jahre Reformation: Gespräche zum Glauben, Kurs an fünf Abenden, Haus der Generationen im Angermünder Friedenspark, Termine am 1., 8., 15. und 22. Februar sowie am 1. März jeweils von 19 bis 21 Uhr. Informationen und Anmeldung: Holger Müller-Brandes, Telefon 03984 851920.