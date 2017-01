Computer unterstÃ¼tzt Therapeut

artikel-ansicht/dg/0/

Wolletz (MOZ) Die Fachklinik Wolletzsee hat ihre Ergotherapie mit modernster Gerätetechnik aufgerüstet und erweitert. Zum Jahresbeginn wurden neue Therapiegeräte zur Rehabilitation von Funktionsstörungen der Arme, des Rumpfes, Beeinträchtigungen des Gleichgewichts sowie neuropsychologischer Einschränkungen wie Aufmerksamkeits-, Gedächtnis- und Wahrnehmungsstörungen angeschafft. Die Initiative ging von Dr. Christian Brüggemann, dem Chefarzt der Neurologie in der Fachklinik, sowie der Leitenden Ergotherapeutin Katja Sieboldt aus. Sie konnten im Sommer vergangenen Jahres Armtherapiegeräte der Firma Tyromotion in ihrer Klinik testen und waren von den Möglichkeiten begeistert. Kurz darauf besuchten sie mit der Verwaltungsleitung die Firma in Graz, um sich vor Ort von der Qualität der Fertigung der Geräte und der Kompetenz der Entwickler zu überzeugen und deren Einsatz in einer Rehaklinik zu besichtigten. Gemeinsam stand die Entscheidung schnell fest: Die GLG Fachklinik Wolletzsee investierte mehrere Hunderttausend Euro in die Anschaffung von vier modernen Geräten, die nun in einem speziell hergerichteten Therapieraum aufgestellt sind.