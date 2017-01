artikel-ansicht/dg/0/

Wohl keine andere Stadt in der Uckermark pflegt die Karnevalstradition so leidenschaftlich wie Gartz. Es gibt immer am 11. 11. einen Rathaussturm und pünktlich am Rosenmontag einen Festumzug durch die Stadt. Zwischen diesen beiden Eckdaten liegt jedes Jahr aufs Neue eine Session, die für die Gartzer-Carnevals-Gesellschaft (GCG) in einem wahren Partymarathon gipfelt.

Zu diesem Marathon gehören in diesem Jahr sieben Sausen im Kanonenschuppen. Der Elferrat und einige Freiwillige schmücken seit fünf Tagen den Saal und bauen die neue Karnevalsdekoration auf, die Eckard Lentz speziell für 2017 entworfen hat. Lampen werden montiert, die Tontechnik vorbereitet und Kabel verlegt. "Mit diesen Kabeln könnten wir glatt einmal um den Globus reichen, so viel ist das", sagt Carnevalspräsident Frank Piwodda.

Er und seine Leute schmücken den Kanonenschuppen nach Feierabend. Denn der harte Kern der GCG besteht aus überzeugten Ehrenamtlern. Ihre Botschaft ist klar: Frohsinn im Publikum verbreiten und Gartz mal neu zeigen.

Die etwa 20 Schmücker bauen auch den Tisch des Elferrates und die Bühne auf, von der die Avus-Band ab Sonntag live ihre Songs schmettern wird. "Wir wissen, dass wir mir Avus richtig liegen, das ist die Party-Band in der Uckermark. Die Musiker reagieren sofort, wenn sich im Programm etwas Neues ergibt", sagt Frank Piwodda und zielt zum Beispiel auf die Büttenreden ab. Sie ziehen mit Sicherheit wieder die Stadt- und Weltpolitik durch den Kakao. Aber ebenso sicher ist auch viel Improvisation dabei.

Nicht improvisiert, sondern das Ergebnis wochenlanger harter Proben, sind die Shows der Prinzengarde, der Frauen- und der Männertanzgruppe. "Bei uns ist alles selbstgemacht, nichts ist eingekauft", versichert Frank Piwodda.

Das Ende allen Schmückens mündet in einer Generalprobe, die streng geheim ist, damit die Gags nicht schon vor der Premiere im Narrenvolk die Runde machen. Dann sehen der Elferrat und die Tänzer das Programm zum ersten Mal mit Licht und Ton. Allmählich steigt das Lampenfieber.

Die Gardeuniformen der Blau-Weißen werden aus der Reinigung geholt und die Karnevalsorden blank gewienert. Der Elferrat und die Tänzer bringen ihre Kostüme auf Vordermann. Am Sonntagnachmittag ab 14 Uhr muss alles sitzen. "Wir starten mit dem Seniorenkarneval, weil uns die Veteranen so sehr am Herzen liegen", erläutert der Präsident. "Wir sind an jedem Wochenende ausverkauft, nur für den 28. Januar gibt es noch einige Restkarten für Schnellentschlossene."

Die Weiberfastnacht der GCG ist legendär und seit Monaten ausverkauft. Dort heißt es "Für Männer verboten". Zum Kinderkarneval am 12. Februar ist der Eintritt für Knirpse frei.

Kartentelefon: 033332 523