Zu den AnfÃ¤ngen des FuÃŸballs

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1545647/

Der Sheffield Football Club (SFC) mit dem Gründungsdatum 24. Oktober 1857 ist der älteste Fußballverein. Zuvor hatten zwei Jahre lang Mitglieder des örtlichen Cricket-Vereins gebolzt, um sich auch in der kalten Jahreszeit fit zu halten.

Im Jahr 1859 stellten die Sheffielder Cricketspieler das erste moderne Fußballregelwerk auf, von dem noch vieles Bestand hat. Zudem bestritt der heutige englische Achtligist 1872 das erste internationale Fußballspiel und trat 1878 als Erster unter Flutlicht an. Und was noch wichtiger ist - auf dem "Hallam Pitch at Sandygate Lane" in Sheffield gab es gegen den Hallam FC das erste Derby, was immer noch Bestand hat.

Da der FC Sheffield gemäß seinen Statuten ein Amateurclub geblieben ist, haben ihm die örtlichen Profivereine Sheffield United und Sheffield Wednesday längst den Rang abgelaufen, er musste in den Vorort Dronfield umziehen. Das soll sich ändern. "Dort wo der Fußball erfunden wurde, soll der Verein wieder ein kleines Stadion haben", erklärt der Mitinitiator dieses Projektes Jan-Henrik Gruszecki.

Für fünf Jahre hat die Kommune das "Olive Grove"-Grundstück im Stadtzentrum zur Verfügung gestellt, damit der mittels einer Stiftung am Leben gehaltene Verein dort sein Stadion mit etwa 10 000 Plätzen errichtet. Der Vereinsvorsitzende Richard Tims lehnte ein Angebot arabischer Investoren ab, um die Ursprungsstätte des modernen Fußballsportes nicht der Kommerzialisierung auszuliefern. Gruszewski, der die vor einem Jahr in Lawitz gezeigte Film-Dokumentation über die Anfänge von Borussia Dortmund produzierte, war damals mit Roick und Ganskow ins Gespräch gekommen.

Während Roick mit seiner Firma My Art & More verschiedene Projekte im Bereich Kunst, Literatur und Sport wie die Treffen von prominenten Sportlern im Fürstenberger Kunsthof oder das im vergangenen Jahr erschienene Buch "Was hat (das) alles mit Fußball zu tun" unterstützt, knüpft Ganskow mit seinem Fachwissen zahlreiche Kontakte. "Beide Projekte, das Buch und jetzt auch die Spendenaktion, stehen für Respekt und Gemeinschaft. Der Sheffield FC ist die Wiege des modernen Fußballs. Diesen Ursprung zu wahren, dafür hat sich weltweit eine Gemeinschaft gefunden, die ich mit dieser Spendenaktion unterstütze. Der Erlös kommt hundertprozentig dem Verein zu Gute", erklärt Roick. So können bei ihm in der Fellertstraße 31 in Eisenhüttenstadt oder per Internet über www.myartandmore.com drei verschiedene Postkarten zu jeweils einem Euro bestellt werden. Wer für fünf Euro eine vierte Karte mit der oft im Fürstenberger Kunsthof moderierenden Kristin Lenk im Nostalgie-Shirt des FC Sheffield kauft, kommt in eine Verlosung. Für diese haben Sponsoren tief in die Tasche gegriffen. Der erste Preis sind zwei Übernachtungen im Taschenbergpalais Kempinski in Dresden, ein zweiter Preis ein Candlelight Diner bei Gert Kastenmeier in Dresden gegenüber der Frauenkirche und als dritter Preis fungiert ein Unikat des Grafikers Kay Leonhardt. Teilnahmeschluss für die Lose ist der 24. Februar. Die Karten können ebenfalls bei Wolfram Philipp im Kunsthof Fürstenberg erworben werden.

Die Verlosung erfolgt im Rahmen einer Veranstaltung mit Peter Ducke im Luthersaal Schmalkalden im "Grünen Tor". Als Los-Fee agiert Kristin Lenk. Die Initiatoren dieser Aktion hoffen auf etwa 5000 Euro, die dann der Berater des SFC-Präsidenten sowie Mitinitiator des Projektes Robert Zitzmann von der Hamburger Sportmarketing-Agentur (Jung von Matt/Sports) in England übergeben wird.