Anwohner verÃ¤rgert Ã¼ber Tempo 70

artikel-ansicht/dg/0/

Wiesenau (MOZ) Es sind zwar zahlenmäßig nicht viele, wenn aber ein Auto im Wiesenauer Ortsteil Kunitzer Loose an den vier Häusern in Höhe des Tierfriedhofs vorbeifährt, dann nicht selten mit hoher Geschwindigkeit. Erlaubt sind an dieser Stelle 70 Stundenkilometer, worauf zwei Straßenschilder hinweisen. Allerdings fahren viele Autofahrer auch hier gerne mal zehn bis 20 km/h schneller - in unmittelbarer Nähe mehrerer Wohnhäuser.