VCS-Damen fehlt es an Konstanz

Storkow (MOZ) Für die Volleyballerinnen des VC Storkow ging es am ersten Heimspieltag des Jahres in der Landesliga Süd gegen zwei Tabellennachbarn: Gegen den SV Mühlenberg Strausberg gelang ein Tie-Break-Erfolg, gegen den SV Energie Cottbus III gab es eine ernüchternde 1:3-Niederlage.

Zum Auftakt hieß es 25:11 gegen die Strausbergerinnen, die wohl noch nicht wach waren. Im zweiten Durchgang blieb es lange eng (8:8, 17:17), am Ende kosteten Schwächen in der Feldabwehr dem VCS um Libera Susanne Richter den zweiten Satz (21:25). Geradezu erschreckend das folgende 15:25, bei dem die Einheimischen kaum einen Angriff durchbrachten. Es musste also etwas passieren: Im Außenangriff kam Benita Gottschalk für Katrin Spanier, im Mittelblock Sarah Noack für Sylvia Ziesig. Und Kapitänin Nicole Pathe sorgte mit einer feinen Aufschlagserie für einen Zwölf-Punkte-Vorsprung. Beim 25:9 war der Satzausgleich geschafft, im Tie Break schließlich behielten die Gastgeberinnen die Nerven, landeten dank einer deutlich präsenteren Feldabwehr ein 15:9, das nach viel Auf und Ab letztlich zwei Punkte wert war.

Gegen Energie Cottbus III agierte Bettina Pukall im Zuspiel für Christine Schlaps. Wieder gingen die Storchenstädterinnen, bei denen Susanne Hübscher im Außenangriff und Laura Kurze Diagonal spielte, in Führung (26:24). Danach aber liefen sie stetig einem Rückstand hinterher. Es war wie verhext, es wollte einfach keine Konstanz einziehen, die Fehlerquote war enorm. Auch zwei abgewehrte Satzbälle im dritten Durchgang konnten die Niederlage nicht verhindern (-18, -25, -22).