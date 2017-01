Personalie weiter offen

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Wer künftig an der Spitze des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin steht, dies ist offenbar noch nicht geklärt. Wie Dirk Ilgenstein, Präsident des Landesumweltamtes, am Mittwoch sagte, befinde man sich bei der Personalie noch in der Prüfung. Das Landesarbeitsgericht hatte die Versetzung von Martin Flade für rechtswidrig erklärt. Doch der Posten des Leiters ist längst neu besetzt - mit Ulrike Garbe. Die vertrat die Biosphäre am Mittwoch denn auch bei der gemeinsamen Tagung mit dem Forst-Zentrum LFE.