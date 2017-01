Politiker wollen Anlieger entlasten

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1545656/

Wenn in Birkenwerder eine wenig befahrene Straße erstmals ausgebaut werden soll, gibt es meistens Ärger. Viele Anlieger wehren sich gegen die Maßnahme vor ihren Haustüren, weil ihnen die finanzielle Belastung zu hoch ist. 80 Prozent der Kosten müssen Birkenwerderaner Grundstückseigentümer in der Regel zahlen. Um diese Kosten zu senken, fordern viele Anlieger deshalb den Verzicht auf einen Gehweg oder schlagen einen geringeren Ausbaustandard vor.

Um solche Debatten künftig zu vermeiden, haben die Fraktionsvorsitzenden versucht, einen Mindest-Ausbaustandard festzulegen. Dabei haben sie sich an Empfehlungen des Landes gehalten. So sollen Anliegerstraßen nur noch einen Gehweg bekommen, wenn das die Bewohner ausdrücklich fordern und auch bezahlen wollen. Als Mindestausbauvariante schlagen die Fraktionsvorsitzenden nur eine Mischverkehrsfläche vor. Dort teilen sich alle Verkehrsteilnehmer die Fahrbahn. Bauamtsleiter Jens Kruse kann dieser Idee nicht viel abgewinnen. "Am sichersten ist es immer noch, einen separaten Gehweg zu bauen. Das hat die Verwaltung immer präferiert", sagte er in der Sitzung des Ortsentwicklungsausschusses am Dienstagabend, wo die Idee der Lokalpolitiker publik wurde. Ohnehin könne durch die Festlegung auf Standards die Diskussion mit den betroffenen Anliegern nicht verhindert werden.

Die Fraktionschefs schlagen weiter vor, die Kostenbeteiligung der Anrainer zu senken. So sollen Grundstückseigentümer in Anliegerstraßen künftig nur noch 60 Prozent der Kosten zahlen, in Sammel- und Erschließungsstraßen, die von mehr Fahrzeugen genutzt werden, 45 Prozent.

Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) kann den Ansatz der Fraktionsspitzen zwar nachvollziehen, warnt aber davor, die Reserven der Gemeinde für solche Angebote anzugreifen. "Wenn das Geld alle ist, droht wieder eine Gebührenerhöhung", so Zimniok, der von einem "dramatischen Griff in die Gemeindekasse" spricht. Auch Torsten Lindner (SPD) hat Zweifel. "Es ist nicht vernünftig, die Beiträge zu reduzieren, nur weil wir zurzeit viel Geld auf der hohen Kante haben." Die Höhe der Rücklagen von Birkenwerder ist derzeit nicht genau bekannt. Weil in den vergangenen Jahren teure Infrastrukturmaßnahmen wie die Entwicklung des Ortszentrums oder der Bau eines Bürgerhauses nicht realisiert wurden, dürften sich im kommunalen Sparstrumpf mehrere Millionen Euro befinden. Genauere Zahlen liegen erst vor, wenn die Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre geprüft sind.Kämmerin Marei Graichen arbeitet das Zahlenmaterial derzeit auf.

Am Ende einigte sich der Ausschuss darauf, die Diskussion im nächsten Ortsentwicklungsausschuss fortzusetzen.