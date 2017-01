Diensthund Ivo stellt einen Einbrecher

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) In der Lindenstraße hat ein Anwohner in der Nacht zu Mittwoch einen Mann beobachtet, der um geparkte Autos schlich, und die Polizei alarmiert. Beamte entdeckten einen polnischen Pkw und wollten ihn stoppen, doch das Auto rammte den Polizeiwagen und raste davon. Am Marktplatz flüchteten zwei Insassen aus dem Pkw. Diensthund Ivo von der Bundespolizei nahm die Fährte auf. In der Fabergasse fand er einen Mann, der unter einem Auto lag. Dieser wurde festgenommen.