Umsorgende Nachbarschaft inklusive

Eberswalde (MOZ) Sie wollen ressourcenschonend leben, Platz schaffen für Gemeinschaft, gemeinsam gärtnern - allein, es fehlt das Objekt. Seit fünf Jahren sind Glenn Rossow und seine Mitstreiter auf der Suche danach und hatten zuletzt eines in der Eichwerder Straße im Auge. Am Ende wurde es doch einem Interessenten verkauft, mit dem die Gruppe finanziell nicht mithalten konnte. Ein Rückschlag. "Ein Großteil hatte sich auf das Gebäude festgelegt und ist ausgestiegen, nachdem nichts daraus wurde", sagt Rossow. Zwei vom alten Kern sind noch geblieben und haben neue Gleichgesinnte um sich gescharrt. Derzeit trifft sich eine Gruppe von zwölf Leuten. Nächster Termin ist Sonntag um 15.30 Uhr im Tauschladen, Eisenbahnstraße69.

Wie viele Menschen sich letztlich am Projekt beteiligen können hängt von der Größe des Wohnobjektes ab. Ein eindrucksvolles Beispiel ist die Kommune Niederkaufungen bei Kassel. 80 Menschen leben dort und begegnen sich beim Essen im Gemeinschaftsraum, im Garten oder vor den Waschmaschinen. Wie die Gemeinschaft im Eberswalder Wohnprojekt aussehen soll, wird unter den Mitgliedern abgestimmt. Junge Familien oder Mitglieder von Wohngruppen innerhalb des Verbunds entscheiden selbst, wie oft sie den gemeinsamen Raum nutzen wollen. "Wichtig sind der ökologische Gedanke, der Austausch und die gegenseitige Unterstützung", sagt Glenn Rossow, der gern unterschiedliche Altersgruppen beim Vorhaben dabei hätte. Wenn Rentner mit im Gebäude wohnen, könnten Jüngere sie zum Beispiel beim Großeinkauf berücksichtigen. Im Gegenzug könnten die Rentner mal auf die Kinder der anderen aufpassen. Eine große umsorgende Nachbarschaft, so stellt es sich Glenn Rossow vor. "So wie es früher auch üblich war", sagt er

Platz für mehr Nachbarn böte die alte Polizeiwache in der Pfeilstraße. Die Initiative hat sich mit ihrem Konzept darum beworben, ist aber nur einer unter vielen Interessenten. Dort könnten nicht nur Wohnungen entstehen. Glenn Rossow schweben auch Werkstätten und Büros für Gründer vor. Im März soll darüber entschieden werden. Auch die Eberswalder Stadtverordneten haben dann ein Wörtchen mitzureden.

Finanziert werden soll dieses oder ein anderes mögliches Objekt über eine Stiftung. Sie würde die Immobilie kaufen. Das Wohnprojekt, das formal als Genossenschaft auftreten will, zahlt eine jährliche Erbpacht an den Eigentümer. Ein Modell, das so Rossow nicht unüblich ist - für die Stiftung eine gemeinnützige und Rendite abwerfende Anlage. Die Wohnparteien zahlen Miete plus Genossenschaftsanteil oder gelten diesen in Leistungen am Gebäude ab.

Kontakt zu Glenn Rossow: 033344960990