Alle Bildungswege mÃ¶glich

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein halbes Dutzend ehemaliger Schüler drängt sich am Mittwochabend in den Beratungsraum der Kleist-Oberschule - um einfach mal Guten Tag zu sagen. Schulleiterin Ursula Länger freut sich über den Besuch beim Tag der offenen Tür. "Die Schullaufbahn kann nicht so schlecht gewesen sein, wenn die Ehemaligen noch gern vorbeischauen", sagt sie mit einem Lächeln.

Trotz des Termins mitten in der Woche, ist es ein stetiges Kommen und Gehen von Eltern mit ihren Sprösslingen. "Wir haben bemerkt, dass Termine am Mittwoch sogar beliebter sind, als am Wochenende", berichtet die Schulleiterin. "Wer keine Zeit hat, kann aber auch gern individuell einen Termin machen. Wir werden wieder drei Klassen aufmachen", sagt Ursula Länger. "Mehr geht leider nicht, weil wir vom Platz her sehr eingeschränkt sind."

Ein Erweiterungsbau für die Kleist-Oberschule ist zwar angedacht. Richtig vorwärts aber geht es mit dem Projekt nicht (siehe auch Seite 11). Für die Schulleiterin insofern ein Problem, weil neue Anforderungen, etwa die Inklusion eben auch mehr Platz benötigen. "An der Oberschule haben die Schüler wirklich alle Möglichkeiten, auch wenn man an die weitere Laufbahn denkt", erklärt sie. Man kann nach der 10. Klasse direkt eine Ausbildung machen oder auf das Oberstufenzentrum wechseln, um dort sein Abitur oder Fachabitur abzulegen. "In unseren beiden Klassen, die zur Fachoberschulreife führen, schaffen das zirka 70 Prozent, was wirklich ein guter Wert ist", erklärt sie.

Dieses Ziel verfolgt auch Franziska Dalski. Obwohl sie erst in der siebten Klasse ist, hat sie ein klares Ziel vor Augen. "Ich möchte Justizbeamtin werden, und dafür brauche ich das Abi", sagt sie. Bisher gefalle es ihr sehr gut an der Schule. Der Unterricht und die Lehrer seien gut, findet die Schülerin. Ihre beiden Freundinnen Gina Groth und Jasmin Eva Drust sind sich noch nicht ganz so sicher, wie es später mal weitergeht. Ein bisschen Zeit ist ja auch noch. Den Wechsel von der Friedensgrundschule auf die Kleist-Oberschule haben aber auch sie nicht bereut. "Wir wollten hierher , weil die Schule einen guten Ruf hat", sagen sie unisono.

Etwas versteckt im Keller ist der Raum für Wirtschaft-Arbeit-Technik, kurz WAT. Es ist das Reich von Else Weinberg. Holzbearbeitung findet hier unter anderem statt, in der Küche nebenan auch Ernährungsberatung. "Man merkt gleich, wenn die Schüler einen handwerklich begabten Vater oder Opa haben, der mit ihnen auch was macht", erzählt die engagierte WAT-Lehrerin. Ab der achten Klasse würden die Schüler auf eine spätere Ausbildung vorbereitet.