Zwei Schwerverletzte auf der A 10

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Zwei Schwerverletzte hat am Dienstag ein Verkehrsunfall auf der A 10 gefordert. Laut Polizei war ein Sattelschlepper aus noch ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Hellersdorf und Marzahn auf ein fahrendes Streufahrzeug geprallt. Das Winterdienstfahrzeug der Autobahnmeisterei Erkner kippte dabei auf die Seite. Die beiden Fahrer kamen mit schweren Verletzungen in das Unfallkrankenhaus Berlin. Sie waren in ihren Fahrzeugkabinen eingeklemmt und von Mitgliedern der Feuerwehr Vogelsdorf geborgen worden.