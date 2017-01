Klassische Tanztee-Form bleibt

artikel-ansicht/dg/0/

Altlandsberg (MOZ) 17 Jahre lang war der dritte Donnerstag im Monat in Altlandsberg gesetzt. Es trafen sich Junggebliebene zunächst in der Landfarm, später auch im Gutshaus oder im Haus der Generationen zum Tanztee. Bei guter Musik ging es schlicht und einfach um die flotte Sohle auf nicht immer vorhandenem Parkett.

Grundvoraussetzung: Elke Peper muss dabei sein, "Hans Dampf in allen Gassen", die in Altlandsberg die Jugendfeuerwehr mit hochgepäppelt hat, dem Verein der Altlandsberger United Dancing Angels das Laufen beibrachte, bei keinem Sattelfest als Moderatorin auf dem Markt fehlt und in der ganzen Region mit ihrer Diskothek mit PEP gut bekannt ist - "ihre Plattenauflegerin". Ein weiteres prägendes Merkmal: Kaffeetrinken, drei Tänze, Pause, drei Tänze, Pause, drei ... - die sogenannte klassische Tanztee-Variante.

Über diese Veranstaltungsform hinaus traf und trifft sich ein Grüppchen der Teilnehmer auch zu Radtouren, Bus-fahrten oder anderen Ausflügen. Ein zwar nicht streng organisiertes, aber fröhliches Team kommt so zu gemeinsamen Unternehmungen zusammen und zeige, so Elke Peper, dass Tanzen auch Geist und Sinne anrege und nicht zuletzt die Gesundheit stärke. Warum sonst gebe es Krankenkassen, die Tanzen unter der Kategorie Seniorensport finanziell unterstützten?

Sie wagt jetzt den Sprung ins Brau- und Brennhaus, um die Traditionslinie aufzunehmen und noch mehr Altlandsberger einbeziehen zu können. Heute besteht erstmals die Chance dazu, wenn um 15 Uhr zum "Schwof für Junggebliebene" ins Brau- und Brennhaus eingeladen wird.

Die klassische Linie bleibe erhalten, versichert die beliebte Frau: dritter Donnerstag im Monat, Warmwerden bei Kaffee und Kuchen, nur der Saal sei jetzt größer. Vielleicht, blickt sie vorsichtig voraus, heiße es bald: Auf ins Ballhaus mit PEP.