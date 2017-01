Verlassene BetriebsflÃ¤chen

artikel-ansicht/dg/0/

Ein alter Mann schüttelt den Kopf, als er über den Maschendrahtzaun auf das frühere Auslieferungslager der Großhandelsgenossenschaft (GHG) in der Templiner Straße blickt. Seitdem es den Betrieb nicht mehr gibt, verschlechterte sich der Zustand des langgestreckten Gebäudes immer mehr. Das mehrgeschossige massive Objekt befindet sich in Privatbesitz. Die zerschlagenen Fensterfronten wirken gruselig. Für die Anwohner der gegenüber befindlichen Wohnhäuser kein schöner Anblick. Zu DDR-Zeit wurden von hier viele kleine Geschäfte im gesamten Altkreis Angermünde mit Waren beliefert. Mit der Wende war damit Schluss. Heute liegen die Riesenlager der Supermarktketten an Autobahnen und schicken Lastwagen in die Uckermark.

Wenige Meter weiter verfällt ein mehrgeschossiges Gebäude, das zur Deutschen Reichsbahn gehörte. Hier saßen einst der Betriebsarzt und Angestellte. Es gab wohl auch Wohnungen. Die Fenster im Erdgeschoss sind verrammelt, oben wurden sie zerschlagen. Das Haus vergammelt. Das Umfeld ist traurig.

Verlassen wurde auch das noch nach der Wende mit großem politischem Druck neu errichtete Bahnbetriebswerk Angermünde mitsamt einer Drehscheibe zur Reparatur von Lokomotiven. Die Deutsche Bahn hatte das gesamte Objekt aufgegeben und an einen Leipziger Unternehmer verkauft. Nach längerem Leerstand vermietete der die großzügigen Hallen an eine Waggonreparaturfirma. Wegen Schwierigkeiten mit der Beheizung wurde der hoffnungsvolle Betrieb später wieder eingestellt. Seitdem herrscht hier wieder Totenstille.

Ruhig geworden ist es plötzlich auch auf dem Gelände des großen Getreidespeichers - eines der weithin sichtbaren Wahrzeichen der Stadt. Der rund 10 000 Tonnen fassende Betonklotz war zu DDR-Zeit im VEB Getreidewirtschaft wichtigste Anlaufstelle für alle Bauern der Umgebung zur Erntezeit. Hier wurde Getreide umgeschlagen, gereinigt und auf Waggons verladen. Von hier wurde angemischtes Hühnerfutter ausgeliefert.

Seit August stehen die Becherwerke und Transportbänder still. Überraschend zog die bis dahin hier wirtschaftende Firma Agravis ihre Arbeiter ab. Betrieben wird jetzt nur noch eine in der Nähe befindliche Freifläche zur Getreideannahme und Lagerung im Sommer.

Was aus dem massiven Silo und den umliegenden Gebäuden samt Verwaltung und Betonflächen wird, steht offenbar noch nicht fest. Die Entwicklung am Standort Angermünde sei ein laufender Prozess. Die Raiffeisen Uckermark GmbH & Co. KG befinde sich derzeit in der Planung und erwartet die Realisierung weiterer Schritte in den nächsten Monaten, heißt es sehr zurückhaltend aus der Firmenzentrale der Agravis Raiffeisen AG.

Weiter betrieben und mit erheblichen Mitteln modernisiert wurde dafür das nebenstehende kleinere Silo. Es gehört dem Unternehmen Ceravis, das hier unter anderem elektronenbehandeltes Saatgut für die Landwirtschaft anbietet und damit Arbeitsplätze sichert.

Im Angermünder Rathaus ist man nicht sonderlich glücklich über den Leerstand auf dem alten Gewerbegebiet an der Bahn. Doch Wirtschaftsförderer Christian Radloff sind die Hände gebunden. Alle Objekte befinden sich in Privateigentum. "Wir würden uns freuen, wenn sich an den Standorten etwas entwickeln würde." Er weiß, welcher Gebäudebestand hier an der Templiner Straße vorhanden ist und kennt das Leerstandsproblem.

Wenigstens auf dem Gelände des früheren Landbaukombinats an der neuen Umgehungsstraße tut sich inzwischen etwas. Hier werden gerade zwei Hallen hergerichtet. Damit verbessert sich auch die Ortsansicht von dieser Seite aus.

Ansonsten stellt Radloff bei Investorenanfragen, die nach Gewerbeflächen suchen, auch den Kontakt zu den Eigentümern leerstehender Grundstücke her. "Aber die Interessenten wollen meist nicht Objekte dieser Größenordnung oder die gegenwärtige Ausstattung entspicht nicht den Anforderungen."

Ein generelles Entwicklungskonzept in Zusammenarbeit mit den Flächeneigentümern und Unternehmen gibt es nicht. Dabei befindet sich gerade dieser Standort in äußerst verkehrsgünstiger Lage. Das Bahnwerk liegt direkt am Eisenbahnknotenpunkt. Auch das Getreidesilo verfügte einst über einen funktionierenden Bahnanschluss.