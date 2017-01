"Streuobstwiese" wirbt fÃ¼r den Barnim

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Die "Grüne Woche" ist die weltgrößte Messe für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau. Am Freitag beginnt sie zum 82. Mal in den Hallen unter dem Berliner Funkturm - auch mit Barnimer Ausstellern.

artikel-ansicht/dg/0/1/1545669/

Am Stand der Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH (Wito) werben wieder einige Hersteller für ihre Produkte und die Landschaft zwischen Friedrichswalde, Lunow und Lindenberg. "Wir möchten, dass die Besucher der Messe unsere Region mit allen Sinnen erleben", sagt Wito-Tourismuschefin Sabine Grassow. In der Brandenburg-Halle 21 gibt es deshalb nicht nur Kräuterbitter, Straußen-Salami und Räucherfischsülze, sondern auch das druckfrische Reisemagazin "Barnimer Land" sowie spezielle Broschüren für Wanderer und Radfahrer. Erstmals am Wito-Messestand sind das Ringhotel Schorfheide und die "Erste Bernauer Braugenossenschaft" dabei.

Als "alten Hasen" darf man dagegen getrost Ronald Schulz bezeichnen. "Wir fahren zum zehnten Mal nach Berlin", sagt der Chef der Destillerie & Liqueurmanufaktur aus Krummensee. Im Gepäck hat er nicht nur verschiedene Liköre und anderes Hochprozentiges, sondern auch die "Barnimer Streuobstwiese". Das ist ein Brand aus Äpfeln der Region. Auf der Flasche wird auf die Internetseite www.barnimerland.de verwiesen, zudem befindet sich auf dem Hals der QR-Code der Reiseregion. "Die Idee entstand bei der gemeinsamen Standbetreuung im vergangenen Jahr", erzählt Schulz. Im Dezember wurde die erste "Streuobstwiese" abgefüllt. Wer einen Ausflug plant: In der hauseigenen "Lehr- und Probieranstalt" können regelmäßig Themenveranstaltungen gebucht werden.

Die "Fischerstube" aus Stolzenhagen wird kulinarische Fischspezialitäten vorwiegend aus heimischen Gewässern präsentieren. "Wir bieten verschiedene Variationen mit Matjes, gebeiztem Lachs oder Bismarck-Hering auf hausgebackenem Brot an", so Klaudia Priebe.

Das Hotel & Restaurant "Jägerheim" am Liepnitzsee wird Wildgerichte offerieren. "Darüber hinaus wollen wir natürlich die Besucher auf unsere Region neugierig machen", hat sich Chef Ralf Geiseler vorgenommen. Für Radfahrer gebe es spezielle Programme, aber auch für Menschen, die gerne zwei bis drei Tage im Barnim bleiben möchten.

"Wir haben den Aktiv-Urlaub in den Mittelpunkt unserer Präsentation gestellt", sagt Bernd Kanzow. Der Geschäftsführer des Ringhotels "Schorfheide" - Tagungszentrum der Wirtschaft - will sein Haus mit 82 Zimmern und rund 40 Mitarbeitern aber auch als Event-Location empfehlen.

Die Schmalzstullen waren 2016 der Renner und schnell verspeist. "Diesmal sind wir besser vorbereitet", sagt Katrin Krampitz von der Straußenfarm am Liebenstein Hohenfinow. Darüber hinaus gibt es in der Brandenburg-Halle aber auch alles, was die Tiere liefern - von der Salami bis zu Leereiern.

Traditionell dabei ist auch die Tourist-Information Bernau, die am Freitag erneut von den "Briganten" unterstützt wird. "Natürlich gibt es auch wieder Schwarzbier", so Monika Müller. Flyer werden zudem über das kulturelle Angebot in diesem Jahr in der Hussitenstadt informieren.

Die Erste Bernauer Braugenossenschaft schenken das "Kantor"- Bier sowie ein Pale Ale, das den Namen "Rathaus" trägt, aus. "Mit drei, vier Leuten werden wir vor Ort sein", kündigt der Aufsichtsratsvorsitzende Torsten Rexin an.

Die Klosterfelder Senfmühle hat in der Brandenburg-Halle wieder einen eigenen Stand gemietet. "Es ist wichtig, Präsenz zu zeigen", weiß Monika Trautmann aus jahrelanger Erfahrung. Neu im Angebot ist diesmal das Senföl. Ansonsten ist alles dabei, was das Unternehmen herstellt. "Scharfer Senf wird am meisten verlangt", so Chefin Monika Trautmann.

"Weltpremiere" feiert nach eigenen Angaben die Sauerbraten-Salami der Eberswalder Wurst GmbH aus Britz. "Außerdem gibt es Trüffel-Salami sowie ein breites Sortiment von Obst- und Bier-Knackern", sagt Geschäftsführer Sebastian Kühn. Er verspricht zudem "Messe-Preise" sowie XXL-Wiener.

Zu finden sind die Eberswalder am Stand 121.