700 Unterschriften gegen FilialschlieÃŸung

Gleichzeitig hat sich Feige jetzt an Dietmar Woidke, Brandenburgs Ministerpräsidenten, gewandt. In dem Schreiben schildert der Britzer die Sorgen und Probleme "Ihrer Landeskinder", die sich aus der Schließung der Sparkassen-Filiale ergeben würden. "Wie will man den Bürgern des Amtes Britz-Chorin-Oderberg erklären, dass vor wenigen Jahren viel Geld ausgegeben worden ist für den Bau eines neuen Rathauses, in dem eine zentrale Anlaufstelle für die Einwohner des Amtsbereichs geschaffen wurde, und jetzt die Einwohner für Bankgeschäfte in die zugeparkte Kreisstadt bringen will?", fragt der Britzer. Die Gemeinde sei für viele Bürger, etwa auch Chorin, Serwest, Golzow, Senftenhütte und Brodowin, ein gut erreichbares Zentrum mit entsprechender Infrastruktur. Der Ort habe vieles zu bieten. "Bahnhof mit P+R-Parkplatz, Schule, Kita, Hort, Arztpraxis, Fleischwerk, Discounter ...", zählt Feige auf. Nur künftig eben keine Bank-Geschäftsstelle mehr. "Es sollte doch in Ihrem Interesse sein, die Infrastruktur im Land Brandenburg, besonders im ländlichen Raum (...) nicht noch weiter kaputt zu machen", appelliert der Beschwerdeführer an Woidke, seinen Einfluss gegenüber dem Sparkassen-Vorstand und dem Verwaltungsrat geltend zu machen. Gleichzeitig lädt er den Ministerpräsidenten zu einem Abstecher nach Britz ein.

Unterdessen hat der Ostdeutsche Sparkassenverband auf den Britzer Protest reagiert. Er verweist in seiner Antwort darauf, dass die einzelnen Geldinstitute wirtschaftlich eigenständig und in ihren Entscheidungen autark seien, gibt Feige die Quintessenz wieder. Die Barnimer Sparkasse will zum 1. Juli fünf ihrer derzeit 20 Geschäftsstellen schließen, darunter Lunow und Britz im Amt Britz-Chorin-Oderberg.