Spezialistin fÃ¼r die Mittelstrecke

Neuendorf im Sande (MOZ) Bis zum 8.Februar können die Leser der MOZ für ihre Athleten zur Wahl der populärsten Sportler des Jahres 2016 in Oder-Spree stimmen. Wir stellen in loser Folge alle Kandidaten vor. Heute: Läuferin Kerstin Kurth von der BSG Pneumant Fürstenwalde.

Sportlich sei sie eigentlich immer gewesen, sagt Kerstin Kurth über sich selbst. Schon während ihrer Schulzeit in Vetschau probierte sich die gebürtige Annabergerin in verschiedenen LeichtathletikDisziplinen aus. "Weitsprung, Hochsprung, Cross, Hürden - da war alles dabei." Cottbuser Bezirksmeisterin über 1500Meter durfte sich Kerstin Kurth nennen. Doch spätestens als die gelernte Arzthelferin mit ihrem Mann Klaus-Dieter nach Fürstenwalde umzog, war das regelmäßige Training mit anderen Sportlern für einige Jahre vorbei.

"Ich bin aber allein gelaufen", sagt die heute 60-Jährige. 1988 hörte sie dann von einer Gruppe um den Fürstenwalder Arzt Peter Maczek, die sich auf den legendären Rennsteiglauf vorbereitete. "Das fand ich interessant, da wollte ich mitmachen." Im Gaselan-Stadion wurde trainiert, schon ein halbes Jahr später absolvierte sie die Distanz von 43Kilometern im Thüringer Wald.

Als durchaus ehrgeizig beschreibt sich die für die BSG Pneumant Fürstenwalde startende Kerstin Kurth, wenn es ums Laufen geht. Ehemann Klaus-Dieter ergänzt: "Wenn sie nicht laufen kann, dann fehlt schnell die gute Laune." Seit 2003 wohnen die beiden im eigenen Haus in Neuendorf im Sande. Rund um den ehemaligen Fürstenwalder Flugplatz führt die sieben bis 16Kilometer lange Trainingsstrecke. "Normalerweise sind meine Lauftage dienstags, donnerstags und sonntags", sagt die Arbeitsmedizinische Assistentin, die im Fürstenwalder Gesundheitszentrum Süd arbeitet. "Beim Laufen kann ich Musik hören und so richtig abschalten. Ich versuche aber gerade vor Wettbewerben auch, meine Leistung zu steigern." Zusätzlich geht sie, wenn möglich, regelmäßig ins Fitness-Studio, zum Spinning oder zum Schwimmen.

Am Run & Bike in Neuzelle hat Kerstin Kurth mehrfach teilgenommen, beim Oderturmlauf über 511 Stufen 2003 den ersten Platz belegt. Und auch beim Berlin-Marathon ging sie zweimal an den Start. Wie so oft in den vergangenen Jahren war Kerstin Kurth 2016 beim Oder-Spree-Cup dabei. Die mittleren Streckenlängen - oft um die zehn Kilometer - liegen der zweifachen Mutter und dreifachen Großmutter einfach am besten.

Auf dem Siegertreppchen landete sie bei sieben Starts in ihrer Altersklasse immer, beim Beeskower Altstadtlauf und beim Grünheider Störitzsee-Lauf belegte sie den ersten Platz. In der Gesamtwertung reichte es für den Silberrang hinter Karin Brauer (WSG Königs Wusterhausen). Dazu kam noch ein Halbmarathon-Lauf in Dresden.

Im Spätherbst verletzte sich Kerstin Kurth allerdings außerhalb der Rennstrecke am Meniskus. Die Saison war für sie beendet, aktuell befindet sie sich noch in der Reha-Phase. Als sie sich in dieser Situation auf der Liste für den Sportler des Jahres entdeckte, sei sie zunächst geradezu irritiert gewesen. Inzwischen überwiege die Freude - und auch Stimmzettel werden gesammelt.

Wenn Kerstin Kurth wieder fit ist, will sie ab Mai erneut beim Oder-Spree-Cup starten. Und natürlich - vielleicht auch von Ehemann Klaus-Dieter auf dem Fahrrad begleitet - wie sonst wieder dreimal in der Woche am ehemaligen Fürstenwalder Flugplatz ihre Trainingsrunden drehen.