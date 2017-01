Brennpunkt Busverkehr

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Als Busfahrer mit Passagieren über winterliche Uckermark-Straßen zu rollen ist kein Urlaub auf dem Ponyhof: Glatte Straßen. Drängelnde und in den Sicherheitsabstand wechselnde Pkw-Fahrer. Fahrradfahrer, denen ihre Sicherheit egal scheint.

artikel-ansicht/dg/0/1/1545674/

Im Normalfall rollen derzeit täglich rund 120 Busse auf den ungefähr 70 Linien durch der Uckermark, sagt Lars Boehme, Geschäftsführer der Uckermärkischen Verkehrgesellschaft (UVG). Darunter sind sieben reine Stadtlinien in Schwedt. Hinzu kommen noch 45 Busse von Partnerunternehmen der UVG - vom Taxi bis zum Großraumbus. Auch Angela Timm (52 lenkt einen der UVG-Busse. Trotz des Winterwetters fährt sie gern. Busfahrer ist ihr Traumberuf. Ihr Spätdienst beginnt auf den Schwedter Stadtlinien momentan um 15.20 Uhr. Gegen 22.15 Uhr dreht sie die letzte Runde.

Zuerst fährt sie aber Werkverkehr im PCK - Linie 704. Dort ist das Radfahren derzeit wegen der Straßenverhältnisse im Winter verboten. Mitarbeiter fahren aus dem Werk zum Bus, der sie nach Hause bringt oder zum Fahrrad vor dem Werktor. Später wechselt Angela Timm auf die Linie 489, die bis zu den Schlosswiesen führt. Die Stadtstraßen sind geräumt, die Haltestellen frei.

Nach einer Pause wechselt sie auf die Linie 472, fährt über Land nach Casekow. Im Bus sitzen einige Passagiere, die vom Arzt oder vom Einkaufen oder aus der Schule in Schwedt nach Hause wollen. Die Straßen sind eisfrei, die meisten Haltestellen benutzbar. Es rollt.

Auf kleineren Dörfern, so berichtet Angela Timm, ist bei Schneefall auch mal nur ein schmaler Streifen geräumt, der gerade reicht, damit die Fahrgäste vorn einsteigen können. Damit Passagieren hinten aussteigen können muss sie entweder vorher oder danach zurücksetzen. "Aber irgendwie", so sagt sie, "schaffen wir es immer."

Nachdem sie nach Schwedt zurückgekommen ist, steigt sie nach einer Pause auf die Stadtlinie 481 um, die gegenläufig mit der Linie 482 verkehrt und die meisten Bushaltestellen im Stadtgebiet bedient.

Schnee und Eis im Winter machen Busfahrerin Angela Timm momentan die wenigsten Sorgen. Aber es gibt ein paar Brennpunkte in der Stadt, an denen Busfahrer zu Risikomanagern werden.Brennpunkt Nr. 1: Das größte Chaos erleben und die meiste Verspätung fahren Angela Timm und Kollegen neuerdings regelmäßig an der neuen Haltestelle direkt vor dem Klinikum ein. "Weil dort ziemlich wild geparkt wird und wir mit den Bussen einfach nicht vorbei kommen, ist das nicht selten eine ziemliche Warterei."

Brennpunkt Nr. 2: Das ist die Haltestelle vor der Musik- und Kunstschule in der Berliner Straße. "Wenn wir dort mit angeschalteter Warnblinkanlage stehen oder losfahren wollen, hält sich kaum ein Autofahrer an die Verkehrsregeln. Selbst wenn vor dem Fußgängerüberweg die Ampel auf Rot schaltet, rasen sie noch am Bus vorbei. Warum die Polizei dort nicht öfter kontrolliert, fragen sich manche Kollegen ernsthaft."

Brennpunkt Nr. 3: Einige Autofahrer haben es so eilig, dass sie schon mit der auf Rot schaltenden Ampel in Blickweite die Spur und in den Sicherheitsabstand vor den Bus wechseln. "Das zwingt uns zum Bremsen, gefährdet die Fahrgäste, erhöht den Kraftstoffverbrauch und den Verschleiß. Einige denken offenbar überhaupt nicht mehr nach."

Brennpunkt Nr. 4: Schwedt ist eine Fahradfahrerstadt geworden. Auch im Winter. Es gibt viele Radwege, manche sind schmal neben der Fahrbahn eingezeichnet. Schrecksekunden hat Angela Timm schon manche wegen Radfahrern erlebt: "Auf der Leverkusener Straße fahren sie, ohne sich nach dem Verkehr umzudrehen, schnell aus der Seitenstraße auf den schmalen Radweg neben der Fahrbahn. Auch gern mal entgegengesetzt zur Fahrtrichtung. In ihrer meist dunklen Kleidung sind sie nur schwer zu erkennen. Das ist manchmal ziemlich knapp."