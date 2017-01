Keller ausgebrannt

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Fast vier Stunden waren die Einsatzkräfte der Wriezener Wehr in der Nacht zum Mittwoch im Einsatz. Als um 22.21 Uhr der Alarm bei den Blauhelmen einging, hatten sich die ersten Flammen im Küchenbereich im Keller eines Einfamilienhauses im Kastanienweg bereits ausgebreitet. "Nach unseren Informationen haben die Bewohner das Feuer selbst gemeldet", sagte Stadtbrandmeister und Einsatzleiter Thomas Keil am Mittwoch.

artikel-ansicht/dg/0/1/1545676/

NÀchtlicher Einsatz: Wriezener Blauhelme löschen den Brand in einem Haus im Kastanienweg.

NĂ€chtlicher Einsatz: Wriezener Blauhelme löschen den Brand in einem Haus im Kastanienweg. © Feuerwehr Wriezen

Die beiden Bewohner, 67 und 89 Jahre alt, mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden, berichtet die Polizei. Der Brand machte ihr Haus derzeit unbewohnbar. "In Absprache mit dem Bürgermeister kommen sie nun zunächst in einer Wohnung der HaGeBa unter", sagte Thomas Keil. Die Brandursache ist noch nicht endgültig geklärt.

Für die Einsatzkräfte gestaltete sich der Zugang mühsam. Mehrere Gegenstände mussten aus dem Weg geräumt werden, sodass die Blauhelme gefahrenfrei in den Keller gelangen konnten. Mit 19 Einsatzkräften aus Wriezen sowie 14 Blauhelmen aus Schulzendorf und sechs Aktiven aus Rathsdorf wurde das Feuer schließlich unter Kontrolle gebracht.