Mandolinenorchester beginnt Saison

Bad Freienwalde (MOZ) Nach kurzer Winterpause startet das Mandolinenorchester Bad Freienwalde am kommenden Mittwoch in die Saison. "Unser Auftaktkonzert ist am 25. Januar im Moorbad", sagte Gerhard Berkner, Sprecher des Orchesters. Jeden zweiten Monat treten die 13 Zupfinstrumentalistinnen unter der Leitung von Heide Reiners im Foyer der Fachklinik und Moorbad auf. "Wir kommen den Wünschen der Klinikleitung nach und haben den Beginn der Konzerte jeweils um eine halbe Stunde auf 19 Uhr vorverlegt", erklärte Berkner. Er betonte, dass dieses ein ereignisreiches Jahr für das Orchester werde.

Erster Höhepunkt sei das Muttertagskonzert am 14. Mai um 16 Uhr in der Konzerthalle in St. Georg. Die Mandolinen werden gemeinsam mit einem Gitarrenensemble aus der Malche aufspielen.

Erstmals gebe das Mandolinenorchester ein Pfingstkonzert, freute sich Gerhard Berkner über die Einladung aus Falkenberg. Der Heimatverein habe das Ensemble engagiert und gebeten, ein Konzert im Falkenberger Gemeindezentrum zu geben, das sich im Erdgeschoss des Amtsgebäudes von Falkenberg-Höhe befindet. Das Konzert beginnt am 4. Juni um 10 Uhr.

Nach der Sommerpause steht dem Ensemble ein weiterer Höhepunkt bevor. Das Mandolinenorchester wird am 23. September beim Landestreffen der Zupfinstrumentalisten von Berlin und Brandenburg in Berlin dabei sein und ein Konzert geben. Ort und Zeit stehen jedoch noch nicht fest, werden aber rechtzeitig bekanntgegeben. Ein weiteres Konzert gebe das Ensemble am 26. Oktober in der Seniorenresidenz in Neuenhagen bei Berlin. Auch dies ist eine Premiere für das Orchester.

Zu einem ständigen Auftrittsort habe sich laut Gerhard Berkner das Plauderstübchen in Wriezen entwickelt. "Wir haben dort immer besonders viele Zuhörer und bekommen viel Applaus", unterstrich der Sprecher und Moderator. Zwei Konzerte erklingen dort im Sommer und vor Weihnachten. An dieser Tradition hält das Mandolinenorchester fest.

Noch nicht konkret geplant, aber dennoch im Blick hat das Orchester das Jahr 2018. Dann feiert es genau wie der Handwerker-Männerchor das 70-jährige Bestehen. "Wir wollen das kommende Jahr besonders gestalten", hob Gerhard Berkner hervor.