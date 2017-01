1104 SchÃ¼ler wechseln in die Sekundarstufe

artikel-ansicht/dg/0/

Im Landkreis Oder-Spree wechseln in diesem Jahr laut dem Staatlichem Schulamt Frankfurt (Oder) 1104 Schüler aus den öffentlichen Grundschulen an weiterführende Schulen. Ob Oberschule, Gesamtschule oder Gymnasium, den Schülern stehen verschiedene Optionen offen. Um das Gymnasium besuchen zu können, müssen aber bestimmte Kriterien erfüllt sein, erklärt Norbert Thefs, Schulrat im Staatlichen Schulamt Frankfurt (Oder).

Der Schulrat weist aber zusätzlich daraufhin, dass eine Eignungsprüfung dann nicht nötig ist, wenn der Schüler eine Bildungsgang-Empfehlung zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife hat und der Zahlenwert der Noten aus den Fächern Mathematik, Deutsch und erster Fremdsprache im Halbjahreszeugnis der Klassenstufe 6 nicht über 7 liegt.

"Die Eignung für den sechsjährigen Bildungsgang an Gymnasien ist durch eine bestandene Eignungsprüfung nachzuweisen", sagt er. Diese Prüfung gelte als bestanden, wenn sie ergibt, dass eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht zu erwarten ist. Die eineinhalbtägigen Eignungstests finden jeweils am 3. und 4. März sowie am 10. und 11. März statt.

Die Grundschulgutachten und die Anmeldeformulare für die weiterführenden allgemeinbildenden Schulen erhalten die Schüler mit ihren Halbjahreszeugnissen, die am 27. Januar ausgegeben werden.

Bei den staatlichen Schulen können die Eltern bei der Anmeldung jeweils einen Erstwunsch und einen Zweitwunsch angeben, an denen ihr Kind den gewünschten Bildungsgang absolvieren kann. Neu in diesem Jahr ist, dass für den Bildungsgang Gymnasium sogar ein Drittwunsch angegeben werden kann.

Einheitlicher Postausgang der Aufnahmebescheide ist im gesamten Land Brandenburg am 24. Mai. Wenige Tage später sollten also Eltern und Schüler Bescheid wissen, ob es mit der gewünschten Schule klappt.

Der Schulrat empfiehlt Eltern, die im Juli 2016 aktualisierte Broschüre "Wegweiser für Eltern, Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6" im Internet herunterzuladen. Die Broschüre ist auf der Seite des Brandenburgischen Bildungsministeriums (siehe unten) erhältlich. Dort findet sich unter anderem ein kommentiertes Aufnahmeformular mit nützlichen Hinweisen.

Für Schulen in freier Trägerschaft gelten oftmals andere Anmeldemodalitäten, die von den Eltern rechtzeitig erfragt werden sollten.

Infobroschüre unter dem Suchbegriff "Wegweiser für Eltern Brandenburg" erhältlich