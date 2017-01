Woba will bezahlbare Wohnungen bauen

artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (OGA) In der Ackerbürgerstadt drehen sich auch nach der Fertigstellung der neun Häuser an der Berliner Straße, die vorübergehend als Asylbewerberunterkünfte genutzt werden, weiterhin die Baukräne. Am neuen Wohngebiet Fontaneweg, wo insgesamt zehn Eigenheime entstehen, ist das erste Haus bereits bezogen, neun weitere sind im Bau.

Diese Baustellen kann Eckhard Kuhn, Geschäftsführer Wohnungsbaugesellschaft Kremmen (Woba), von seinem Dienstzimmer aus sehen. "Das ist wunderbar, dass sich junge Familien hier mitten in der Stadt ihr Zuhause schaffen können", freut sich Kuhn. Er verweist aber im gleichen Atemzug auch darauf, dass in Kremmen dringender Bedarf an Mietwohnungen existiert. Und dass seine Gesellschaft mit einem Bauprojekt an der Ruppiner Chaussee dort noch in diesem Jahr erste Abhilfe schaffen wird. Geplant ist ein dreigeschossiges Wohnhaus mit zehn Zwei- und Dreiraumwohnungen, das genau in der Lücke zwischen Netto-Markt und bestehendem Wohnblock aus DDR-Zeiten platziert werden soll.

Die Baugenehmigung liegt vor, zuletzt hatte es noch Verzögerungen bei der Bürgschaft aus dem Haushalt der Stadt gegeben. Die hatten die Kremmener Stadtverordneten zwar schon 2016 in Höhe von zwei Millionen Euro beschlossen. Doch die Kommunalaufsicht des Landkreises tat sich mit der Bewilligung in dieser Höhe schwer, zweifelte den Bedarf an. Knackpunkt waren die 36 Wohnungen in den neun Häusern an der Berliner Straße, die nach dem Auslaufen der Nutzung als Asylbewerberunterkünfte spätestens 2019 nach Umbau und Sanierung dem städtischen Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen sollen. Jetzt aber sind 1,5 Millionen als Bürgschaft bewilligt, "mit denen wir gut arbeiten können", so Kuhn. Baubeginn für die jeweils fünf Zwei-Raum- und Drei-Raum-Wohnungen zwischen 58 und 72 Quadratmetern Größe und mittlerer Ausstattung soll im März, spätestens im April sein. Kuhn rechnet mit rund einer Million Euro an Baukosten. Wichtig sei der Woba, dass die Mieten zur Einkommensstruktur in der Stadt passen. "Wir wollen bezahlbaren Wohnraum schaffen", so Kuhn. Anvisiert ist eine Nettokaltmiete von 7,80 Euro, dazu kämen etwa zwei Euro Betriebskosten pro Quadratmeter.

Dass der Bedarf da ist, merkt der Woba-Chef beinahe täglich:"Wir haben momentan so gut wie keinen Leerstand, aber jede Menge Nachfragen". Für die zehn Wohnungen an der Ruppiner Chaussee, die Ende des Jahres bezugsfertig sein sollen, gibt es bereits rund 20 Vormerkungen. Deshalb hält sich die Woba auch die Option frei, zwei weitere Wohngebäude mit jeweils sechs Mietwohnungen, etwas zurückgesetzt, an der Ruppiner Chaussee, neben dem gerade entstehenden Seniorenheim, zu bauen. Auch dafür liegt die Baugenehmigung vor, Baustart könnte dann, bei Bedarf, 2018 sein. "Wir müssen unseren kommunalen Wohnungsbestand aufstocken, denn Kremmen ist auf Zuzug unbedingt angewiesen und für diesen auch prädestiniert", wirbt der Woba-Chef. Schließlich sei eine komplette Infrastruktur mit Bahnanschluss, Schulen, Kitas und Ärzten gegeben. Apropos Ärzte: Für die im Erdgeschoss des Neubaus geplante Praxis wird noch ein Arzt gesucht, der sich in Kremmen niederlassen will. "Interessenten bitte direkt bei mir melden", so Eckhard Kuhn.