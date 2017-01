OB Wilke zweifelt an Zahlen des Landes

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Schenkt man den Berechnungen des Landes Glauben, dann kann die Stadt Frankfurt nach einer Einkreisung auf Millionenentlastungen hoffen. Von den Zahlen, die Finanzminister Christian Görke (Linke) am Montag in der Staatskanzlei vorgestellt hatte, hält Oberbürgermeister Martin Wilke (parteilos) indes nichts.

Die Übertragung von Aufgaben an den Landkreis (darunter zum Beispiel weiterführende Schulen, Nahverkehr etc.) würde den Stadthaushalt um 70,6 bis 72,2 Millionen Euro schrumpfen lassen; aktuell hat der Frankfurter Etat eine Volumen von etwa 241 Millionen Euro. Zieht man die dann gleichzeitig entfallenden Einnahmen (23,7 Millionen Euro) sowie die Kreisumlage (29,3 Millionen Euro) ab, blieben unter dem Strich zwischen 17,6 und 19,2 Millionen Euro mehr für die Stadt übrig. So jedenfalls kalkuliert das Finanzministerium und rechnet zudem weitere Entlastungen wie bei den Kulturausgaben (2,1 Millionen Euro) oder die Effekte einer Teilentschuldung hinzu.

"Die veröffentlichen Zahlen über Einspareffekte sind nicht nachvollziehbar", hält OB Martin Wilke entgegen. Und sie würden auch dem vorliegenden Referentenentwurf widersprechen, in dem es auf Seite 369 heiße: "Allein die Einkreisung an sich führt dabei aber noch nicht zu einer Besserstellung der Stadt Frankfurt hinsichtlich ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit. Im Ergebnis der Prüfung ist festzustellen, dass die Entlastung von kreislichen Aufgaben im Wege der Einkreisung die Stadt noch nicht entscheidend mittelfristig stärkt, so dass es weiteren Handlungsbedarf gibt." Der Handlungsbedarf - beispielsweise bei der Kulturförderung, Teilentschuldung oder Soziallastenausgleich - sei jedoch nicht an eine Einkreisung gebunden, meint Wilke. Wiederholt hätten Wirtschafts-institute festgestellt, dass Gebietsreformen keine nachhaltigen Spareffekte hätten. Ihm sei daher unklar, warum Hunderte Millionen Euro für eine Reform aufgewendet werden, "deren Ergebnisse in den Sternen stehen. Die Mittel sollten eher dafür eingesetzt werden, die Kräfte in den Regionen zu mobilisieren, um damit Entwicklungsimpulse für das Land auszulösen."

An dem Spitzentreffen in Potsdam hatten neben den Oberbürgermeistern aus Frankfurt, Cottbus und Brandenburg auch Ministerpräsident Dietmar Woidke und Innenminister Karl-Heinz-Schröter (beide SPD) teilgenommen. Dabei will OB Martin Wilke bei Schröter durchaus eine kleine Kehrtwende erkannt haben. "Entgegen seiner Stellungnahme im Landtag im Dezember 2016, nach der Feuerwehr und Rettungsdienst getrennt werden sollten, ist er nun bereit, der Forderung nachzukommen und beides im Verbund bei den kreisfreien Städten zu belassen." Diese Erkenntnis sei zu begrüßen. "Denn sie stützt erheblich unsere Position, dass die kreisfreien Städte in der Lage sind, mit Synergieeffekten den kompletten Aufgabenkanon auszuführen."