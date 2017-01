Offene TÃ¼ren in der Kunstschule

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (red) Am Sonnabend, den 21. Januar, ist ab 16:00 Uhr in der Wredow'schen Zeichenschule am Wredowplatz 1 Tag der offenen Tür. Bis 21:00 Uhr zeigt die Kunstschule, was sie zu bieten hat. Der Wredow-Gesellschaft e.V. bietet noch mehr, darunter einen Eis-Markt. Auch schwedische Spezialitäten gegen die Kälte und den Hunger gibt es - und zwar am Lagerfeuer. Spinnräder sind in Aktion mit handgewobener Ware zu erleben, ebenso eine Papierwerkstatt mit Kunstkarten und zum Kauf ausgesuchte Schülerarbeiten. Um 17:00 Uhr startet der Neujahrsempfang der Wredow-Stiftung, weswegen es im Treppenhaus des Wredow-Hauses die schon traditionelle "Treppenrede" des Kurators Prof. Dr. Detlef Karg gibt. Mit Betrachtungen zur Kulturpolitik im Allgemeinen und im Besonderen zur Brandenburger Kulturszene. Um 18:00 Uhr wird ein Vortrag die Geschichte der St. Jakobskapelle (Verrückte Kapelle) in der Aula des Wredow-Hauses vorstellen. "Alle interessierten Brandenburgerinnen und Brandenburger sind herzlich eingeladen", so der künstlerische Leiter Tobias Öchsle.