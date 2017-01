Erster Nachwuchs im Wildpark

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Von wegen Winterschlaf: Auch in der kalten Jahreszeit gibt es im Wildpark am Rande des Stadtforstes viel zu sehen. Bei den Kamerun-Schafen wurde der erste Nachwuchs geboren. Damwild und Mufflons sind zutraulich wie selten. Nur das Gehege von Füchsin Annemarie steht leer.

artikel-ansicht/dg/0/1/1545685/

Handzahm: Wenn Lothar M├╝ller Leckerbissen verteilt, steht das Damwild Schlange. Besucher werden gebeten, ausschlie├člich Gem├╝se und trockenes, hartes Brot an die Tiere zu verf├╝ttern, da sie weiches Brot und Nudeln nicht vertragen.

Handzahm: Wenn Lothar M├╝ller Leckerbissen verteilt, steht das Damwild Schlange. Besucher werden gebeten, ausschlie├člich Gem├╝se und trockenes, hartes Brot an die Tiere zu verf├╝ttern, da sie weiches Brot und Nudeln nicht vertragen. © Ren├ę Matschkowiak

Auf langen, dünnen Beinchen stakst der jüngste Bewohner des Frankfurter Wildparks durch den Schnee, bleibt dabei immer dicht hinter seiner Mutter. Das Kamerun-Lamm erblickte erst am Dienstag das Licht der Welt. "Bei den Schafen und Ziegen erwarten wir bis März noch weiteren Nachwuchs", sagt Tierpfleger und Gruppenleiter Lothar Müller. Und möglicherweise sind auch bei Wildschweindame Charlotte von Pilgram - so benannt, weil sie von einer Pilgramer Familie per Hand aufgezogen wurde - und bei den Auerochsen Junge unterwegs.

330 Tiere in 27 Arten leben derzeit auf dem 17 Hektar großen Gelände am Rande des Frankfurter Stadtwaldes, berichtet Jochen Hanschel. Er leitet den Wildpark, der seit 2006 von den Gronenfelder Werkstätten betrieben wird. Die meisten Tiere sind in Mitteleuropa heimisch, allerdings gibt es auch einige Exoten, wie die Lamas oder die Präriehunde, die zu den Besucher-Lieblingen gehören. "Leider haben wir im vergangenen Jahr durch Füchse und Marder unsere drei Gänse und alle Tauben verloren", sagt Hanschel. Dass die Volieren zurzeit überdacht sind, hat aber nichts mit den Räubern zu tun, sondern mit der Stallpflicht, die aufgrund der Vogelgrippe auch im Wildpark gilt.

Frei unterwegs sind die Minischweine, die Mufflons und natürlich die Damwildherde, zu der etwa 70 Tiere gehören. "Im Winter sind sie besonders auf den Menschen fixiert", sagt Lothar Müller. Auch Besucher dürfen die Tiere füttern. "Aber bitte nicht mit weichem Brot oder Nudeln", erklärt der Tierpfleger. Viel besser seien Äpfel, Möhren oder hartes, trockenes Brot. Freigang hat zurzeit auch die Füchsin Annemarie. "Sie bricht regelmäßig aus und jetzt ist gerade Paarungszeit", sagt Lothar Müller und fügt hinzu: "Bislang ist sie immer wieder zurück gekommen, denn sie wurde von Hand aufgezogen und hat nie gelernt zu jagen. Wir lassen ihr Gehege offen und legen regelmäßig Futter hinein." Dass es in diesem Jahr Fuchsnachwuchs gibt, bezweifelt er aber: "Mit elf Jahren ist Annemarie nicht mehr die Jüngste."

Rund 51000 Besucher wurden im vergangenen Jahr im Wildpark gezählt, ein Drittel waren Kinder, berichtet Jochen Hanschel. Das entspricht in etwa dem Niveau vom Vorjahr. Auf die Tatsache, dass immer mehr polnische Gäste den Wildpark entdecken, wurde mit einer zweisprachigen Beschilderung reagiert. 2017 soll auch die Homepage entsprechend überarbeitet werden. "Außerdem wollen wir in diesem Jahr den Teich sanieren und mehrere Gehege instandsetzen", sagt der Wildparkleiter.

Im Vorjahr wurde vor allem in Maßnahmen zur Baumpflege investiert. Zahlreiche Robinien mussten zurückgeschnitten werden. Da die beauftragte Firma auf Klettertechnik statt Steiger oder Hebebühnen setzte, konnten viele Bäume erhalten bleiben. Auf dem Spielplatz am alten Sozialgebäude wurden zwei neue Spielgeräte errichtet. Eine Stehwippe aus Spenden der Kleist-, Löwen-, Storchen- und Leopold-Apotheke sowie ein Stehkarussell, gefördert von der Lotterie Glücksspirale. Zudem erschien das vierte Naturtagebuch von Werner Weiß, dessen Herausgeber der Förderverein des Wildparks ist.