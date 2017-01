Bunte Flyer werben fÃ¼r Kitas

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1545686/

Darüber hinaus ließ das Amt Neuzelle von einer Werbeagentur die Broschüren erstellen, um die Bekanntheit zu steigern. Darin werden die vier Kitas mit ihren jeweiligen Besonderheiten, Öffnungszeiten, Kapazitäten und Kontaktdaten vorgestellt. "Ob Zufall oder nicht - seitdem sind die Zahlen in Steinsdorf wieder nach oben gegangen", sagt Grunow.

Die Flyer werden im Einwohnermeldeamt an Eltern überreicht, außerdem liegen sie in der Amtsverwaltung und in den Kitas aus. Die Auflage der kleinen Werbehefte beträgt pro Kita 150 Stück, für die Kita Sonnenblume in Neuzelle wurden 250 Exemplare gedruckt.

Seit Beginn des neuen Jahres hat die Kita Wellmitz eine neue Leiterin: Nachdem die bisherige Chefin Sigrun Görlitz zum Jahresende in Rente gegangen ist, hat Melanie Krüger aus Wellmitz die Leitung übernommen. Neue Kita-Koordinatorin im Amt ist Petra Schulz, Leiterin der Kita Treppeln.